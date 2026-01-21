Black Flag remake zou de game zijn die een jaar is uitgesteld

Ubisoft heeft vandaag een grote reorganisatie aangekondigd en heeft zes games geannuleerd, zeven games uitgesteld en twee studio’s gesloten. Een van de games die uitgesteld werd, is mogelijk de remake van Assassin’s Creed: Black Flag.

De reorganisatie van Ubisoft betekent dat er nu vijf “huizen” zijn die allemaal aan hun eigen IP’s werken. Zo werkt de nieuwe organisatie Vantage Studios aan Assassin’s Creed en Far Cry. Ook werden er dus een zestal games geannuleerd en zeven games uitgesteld. Een daarvan zou gepland staan voor dit fiscale jaar en dit zou heel goed kunnen dat het hier om de remake van Assassin’s Creed Black Flag kunnen gaan.

Er wordt namelijk al heel lang gespeculeerd over de remake van Assassin’s Creed: Black Flag en wanneer we er mogelijk aan de slag kunnen. Onlangs werd Assassin’s Creed: Black Flag resynched voorzien van een rating door PEGI en leek het erop dat de release nabij is. Helaas is de game al niet meer op de website te vinden. Wij denken dus dat de game uitgesteld is voor maximaal een jaar.

Het feit dat de game niet meer dit fiscale jaar komt, wil niet zeggen dat ie pas volgend jaar verschijnt. Immers begint het volgende fiscale jaar al op 1 april 2026. Het zou dus zo maar kunnen dat de game al in mei verschijnt, maar ook dat ie pas ergens begin volgend jaar in de winkels komt te liggen.