Forza Horizon 6 PC specs van minimum tot extreem bekend

Het duurt nog een kleine twee maanden voor we aan de slag kunnen met Forza Horizon 6, maar de specs van de PC-versie zijn alvast bekendgemaakt.
In persbericht laat Playground Games het volgende weten over de PC-versie van Forza Horizon 6:
“Ons team heeft aanzienlijke verbeteringen aangebracht aan de op maat gemaakte PC-engine die uitstekende prestaties leverde in Forza Horizon 5, waardoor de grafische kwaliteit en de details naar een ongekend niveau zijn getild.”
Forza Horizon 6 is ontwikkeld om optimaal gebruik te maken van de nieuwste generatie grafische hardware en levert daarmee een game-ervaring van wereldklasse op de pc.
Op pc ondersteunt de game Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3 & 4 en Intel XeSS 2.1. De game is ook gericht op ondersteuning voor ultrabrede monitoren, onbeperkte framerates en zelfs raytracing-reflecties en globale belichting.
Voor wie onderweg wil spelen, is er ook de mogelijkheid om de game te spelen op onder andere de Steam Deck of ASUS ROG Xbox Ally handhelds.
Forza Horizon 6 PC Specs
Minimum
CPU
Intel® Core™ i5-8400
AMD Ryzen™ 5 1600
GPU
NVIDIA® GeForce GTX™ 1650
AMD Radeon™ RX 6500 XT
Intel® Arc™ A380
System RAM 16GB
Storage SSD
Windows Version
Windows 10/11 at least 22H2
Additional Notes
Graphical Preset: Low
Resolution: 1080
*Target FPS: 60
Aanbevolen
CPU
Intel® Core™ i5-12400F
AMD Ryzen™ 5 5600X
GPU
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti
AMD Radeon™ RX 6700 XT
Intel® Arc™ A580
System RAM 16GB
Storage SSD
Windows Version
Windows 10/11 at least 22H2
Additional Notes
Graphical Preset: High
Resolution: 1440
*Target FPS: 60+
extreme
CPU
Intel® Core™ i7-12700K
AMD Ryzen™ 7 7700X
GPU
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti
AMD Radeon™ RX 7900 XT
System RAM 24GB
Storage NVMe SSD
Windows Version
Windows 10/11 at least 22H2
Additional Notes
Graphical Preset: Extreme
Resolution: 4K
*Target FPS: 60+
Extreme RT
CPU
Intel® Core™ i7-12700K
AMD Ryzen™ 7 7700X
GPU
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti
AMD Radeon™ RX 9070 XT
System RAM32GB
Storage NVMe SSD
Windows Version
Windows 10/11 at least 22H2
Additional Notes
Graphical Preset: Extreme RT (Ray Tracing enabled)
Resolution: 4K upscaled
*Target FPS: 60+
Forza Horizon 6 verschijnt op 19 mei voor de PC en Xbox Series S/ X. Later dit jaar zal de open wereld racegame ook naar de PlayStation 5 komen.