Forza Horizon 6 PC specs van minimum tot extreem bekend

Het duurt nog een kleine twee maanden voor we aan de slag kunnen met Forza Horizon 6, maar de specs van de PC-versie zijn alvast bekendgemaakt.

In persbericht laat Playground Games het volgende weten over de PC-versie van Forza Horizon 6:

“Ons team heeft aanzienlijke verbeteringen aangebracht aan de op maat gemaakte PC-engine die uitstekende prestaties leverde in Forza Horizon 5, waardoor de grafische kwaliteit en de details naar een ongekend niveau zijn getild.”

Forza Horizon 6 is ontwikkeld om optimaal gebruik te maken van de nieuwste generatie grafische hardware en levert daarmee een game-ervaring van wereldklasse op de pc.

Op pc ondersteunt de game Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3 & 4 en Intel XeSS 2.1. De game is ook gericht op ondersteuning voor ultrabrede monitoren, onbeperkte framerates en zelfs raytracing-reflecties en globale belichting.

Voor wie onderweg wil spelen, is er ook de mogelijkheid om de game te spelen op onder andere de Steam Deck of ASUS ROG Xbox Ally handhelds.

Forza Horizon 6 PC Specs

Minimum

CPU

Intel® Core™ i5-8400

AMD Ryzen™ 5 1600

GPU

NVIDIA® GeForce GTX™ 1650

AMD Radeon™ RX 6500 XT

Intel® Arc™ A380

System RAM 16GB

Storage SSD

Windows Version

Windows 10/11 at least 22H2

Additional Notes

Graphical Preset: Low

Resolution: 1080

*Target FPS: 60

Aanbevolen

CPU

Intel® Core™ i5-12400F

AMD Ryzen™ 5 5600X

GPU

NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti

AMD Radeon™ RX 6700 XT

Intel® Arc™ A580

System RAM 16GB

Storage SSD

Windows Version

Windows 10/11 at least 22H2

Additional Notes

Graphical Preset: High

Resolution: 1440

*Target FPS: 60+

extreme

CPU

Intel® Core™ i7-12700K

AMD Ryzen™ 7 7700X

GPU

NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti

AMD Radeon™ RX 7900 XT

System RAM 24GB

Storage NVMe SSD

Windows Version

Windows 10/11 at least 22H2

Additional Notes

Graphical Preset: Extreme

Resolution: 4K

*Target FPS: 60+

Extreme RT

CPU

Intel® Core™ i7-12700K

AMD Ryzen™ 7 7700X

GPU

NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti

AMD Radeon™ RX 9070 XT

System RAM32GB

Storage NVMe SSD

Windows Version

Windows 10/11 at least 22H2

Additional Notes

Graphical Preset: Extreme RT (Ray Tracing enabled)

Resolution: 4K upscaled

*Target FPS: 60+

Forza Horizon 6 verschijnt op 19 mei voor de PC en Xbox Series S/ X. Later dit jaar zal de open wereld racegame ook naar de PlayStation 5 komen.