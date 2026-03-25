Splitgate-ontwikkelaar bezig met game geïnspireerd op Titanfall en Black Ops 3

Splitgate-ontwikkelaar 1047 Games heeft het afgelopen jaar niet makkelijk gehad. De release van Splitgate 2 was niet zo succesvol als gehoopt, maar dat weerhoudt men niet om nieuwe games te maken.

De ontwikkelaar heeft onlangs aangekondigd dat het tweede seizoen van Splitgate: Arena Reloaded er aan komt, maar dat een klein deel van het team al een tijdje werkt aan een ander project. Het gaat ook om een shooter, maar dan een waarbij de beweging geïnspireerd is op games als Titanfall en Call of Duty Black Ops 3.

In een bericht op social media geeft 1047’s CEO, Ian “Make FPS Great Again” Proulx een teaser voor het komende project.

The creators of Splitgate are making a movement shooter inspired by Titanfall and Black Ops 3 pic.twitter.com/JWH2CGVOzf — Jake Lucky (@JakeSucky) March 24, 2026

Veel informatie is er nog niet gegeven, maar het feit dat je kunt aanmelden voor een playtest lijkt toch te verklappen dat de game al enige tijd in ontwikkeling is. Wel liet Proulx weten dat het altijd al het idee was om van 1047 een studio te maken dat meerdere games ontwikkeld.

Splitgate: Arena Reloaded Season 2

Naast het nieuws over de nieuwe game werd ook het tweede seizoen van Splitgate: Arena Reloaded onthuld. Deze brengt onder andere drie levels, een nieuwe battle pass, de bekende races modus uit het eerste deel en nog veel meer naar de game. De modus moet nog voor het einde van deze maand verschijnen en in de komende dagen kunnen we nog meer informatie verwachten. In onderstaande video krijgen we alvast het een en ander te horen.