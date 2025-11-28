Bèta Splitgate 2 stopt op 4 december

Splitgate 2 zal in december opnieuw een volledige release krijgen, maar eerst zal op 4 december de bèta van de game stoppen.

Vanaf 4 december kunnen spelers niet meer aan de bèta mee kunnen doen, want dan zullen de servers offline worden gehaald. De ontwikkelaars melden op X dat de volledige release “ergens in december” zal plaatsvinden.

Splitgate 2 lanceerde in juni, maar wist niet zoveel publiek te vermaken als het origineel en werd na een paar weken weer in een bèta teruggezet. Helaas betekende dit ook dat er een aantal ontwikkelaars van 1047 Games de zak kregen.

Thank you to everyone who participated in the Splitgate 2 Beta! On December 4th, the Beta Season & active Battle Passes will be ending, alongside your seasonal “rank” progress. We will also be taking the Beta servers offline on the 4th to prepare for relaunch later in December.… — Splitgate 2 – Beta (@Splitgate) November 24, 2025

Er zijn sinds die tijd flink wat veranderingen doorgevoerd voor de volledige (re)release. Zo zijn er geen facties meer en zijn de verschillende skills nu power-ups geworden. Daarnaast zijn ook traditionele modi als Team Deathmatch en King of the Hill weer van de partij en zijn er nieuwe wapens en levels aan de game toegevoegd.