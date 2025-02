PSN storing verholpen; abonnees krijgen vijf dagen extra

Dit weekend was het PSN voor vele niet toegankelijk en om hun abonnees te compenseren geeft Sony alle abonnees vijf dagen extra op hun abonnement.

De storing die plaats vond in de nacht van vrijdag op zaterdag is al opgelost, hoewel Sony geen oorzaak heeft gegeven wat het euvel nou precies was. Er werd online gesuggereerd dat het om DDoS-aanvallen ging, maar dat is noch bevestigd, noch ontkend door de platformhouder.

Fans krijgen in ieder geval vijf dagen extra PlayStation Plus aan hun abonnement toegevoegd en die zal gewoon automatisch eraan worden toegevoegd. Laten we in ieder geval blij zijn dat het PSN niet zo lang offline was als in 2011. Toen duurde het bijna een maand voor het online platform weer online kwam.