Super Smash Bros-maker wel erg enthousiast over Nintendo Switch 2 Direct

Masahiro Sakurai lijkt wel erg enthousiast over de Nintendo Switch 2 Direct. Nu vorige week bekend werd hoe laat de stream te zien is, plaatste hij dat wederom op social media.

Hoewel dit niet heel veel hoeft te zeggen, is het leuk om te zien hoe Sakurai uitkijkt naar de Nintendo Switch 2 Direct. Automaton viel op dat Sakura het nieuws over de tijdstip van de Direct op zijn social media plaatste en daarbij alleen “ooh” vermeldde. Fans hopen nu toch steeds meer dat hij alsnog een nieuwe Super Smash Bros uit de doeken zal doen.

In het verleden leek de ontwikkelaar toch duidelijk over een nieuw deel in de serie. Hij was ervan overtuigd dat de game niet groter kon worden dan Super Smash Bros Ultimate voor de Switch.

Vervolgens startte hij in 2022 een eigen YouTube-kanaal waar hij vervolgens mee stopte, omdat hij nog niet klaar was met het ontwikkelen van games. In de laatste video liet hij zelfs weten dat zijn volgende game “vroeg of laat” zou worden onthuld.

Aangezien er van het vorige deel 35,88 miljoen exemplaren zijn verkocht, lijkt het ons sterk dat Nintendo dit IP links zal laten liggen. Bovendien is er sinds de introductie van Super Smash Bros in 1999 geen enkele console meer van Nintendo uitgekomen zonder nieuw deel. We zullen echter nog een kleine twee maanden geduld moeten hebben. De Nintendo Switch 2 Direct vindt plaats op 2 april om 15:00. Wij zijn ondertussen ook al bezig met een lijst met games die er mogelijk voor zullen verschijnen!