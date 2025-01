Games die mogelijk naar de Nintendo Switch 2 komen

Nintendo heeft nog geen games officieel onthuld voor de Nintendo Switch 2, maar toch komen er de laatste tijd veel geruchten bovendrijven. We hebben alle mogelijke games voor jullie op een lijstje gezet!

We zullen deze lijst uiteraard constant updaten, maar zorgen dan uiteraard er wel voor dat jullie hier niets van hoeven te missen!

Mario Kart 9

Nintendo heeft Mario Kart 9 min of meer al uit de doeken gedaan. Sterker nog: het was de enige game die er werd getoond tijdens de officiële onthulling van de Nintendo Switch 2. Al heeft Nintendo er ook een handje van om tech demos op nieuwe consoles te laten zien om er daarna nooit meer op terug te komen!

Waarschijnlijk: Zeer

Nieuwe 3D Mario

Het is alweer 7 jaar geleden dat Super Mario Odyssey verscheen en die kwam ook net na de lancering van een Switch-console. Er is nog niks concreets gemeld door Nintendo, maar er wordt wel gespeculeerd over een nieuwe 3D Mario. De Switch 2 moet toch wel iets van een grote game gaan krijgen rondom de release/ voor dit najaar

Waarschijnlijk Iets minder

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond werd al in 2017 aangekondigd en na diverse reboots kregen we er vorig jaar te horen dat de game in 2025 gaat verschijnen. Dit kan haast niet anders dan dat deze game op zowel de huidige Switch als diens opvolger gaat verschijnen. Wat dat betreft wordt het de “Breath of the Wild” van de Switch 2, maar dan toch een kleinere versie.

Waarschijnlijk: Zeer

Pokémon Legends Z-A

De game werd vorig jaar aangekondigd en ook voorzien van een release “in 2025”, maar de trailer bevatten de titel “verschijnt gelijktijdig wereldwijd.” Volgens fans had dit niet met de release te maken, maar met het feit dat de game op zowel de eerste als de nieuwe Switch zal verschijnen. Het klinkt best aannemelijk, aangezien de Pokémon games op de huidige Switch nou niet bepaald een schoonheidsprijs verdienen.

Waarschijnlijk: Ja

Assassin’s Creed: Shadows

Ubisoft staat er om bekend om nieuwe hardware meteen te ondersteunen en heeft ook gewoon een hit nodig. Dat Assassin’s Creed Shadows al twee keer is uitgesteld, geeft fans niet echt veel vertrouwen. Als we de roddels moeten geloven, gaat Ubisoft naast deze game nog meer games naar de nieuwe hybride console van Nintendo brengen.

Waarschijnlijk: Ja

Final Fantasy 7: Remake

Diverse keren heeft Square Enix herhaald dat Final Fantasy niet langer meer exclusief naar een platform kan komen. Final Fantasy 7 Remake was een jaar exclusief voor de PlayStation 5 en Rebirth nog geen 11 maanden. Dat de game naar Xbox gaat komen, lijkt meer dan logisch en als Square Enix kijkt naar het succes van de eerste Switch moeten ze ook Nintendo niet over het hoofd zien!

Waarschijnlijk: Ja

Grote Microsoft-games en meer!

Naast de eerder genoemde games zijn er nog veel meer games bij naam genoemd. Om jullie niet uren aan het lezen te houden, hebben we die even op een rijtje gezet. Mocht het zo zijn dat het aannemelijker wordt dat deze games komen, zullen wij ook dat updaten!

Assassin’s Creed Mirage Waarschijnlijk: Zeker als Shadows ook komt

The Division (onbekend welk/ nieuw deel) Waarschijnlijk: Iets minder

Rainbow Six Siege Waarschijnlijk: Zeker

Mario & Rabbids collectie Waarschijnlijk: Zeker

Diablo 4 Waarschijnlijk: Ja

Starfield Waarschijnlijk: Ja

Halo: Master Chief Collection: Waarschijnlijk: Ja

Fallout 4 Waarschijnlijk: Ja

Metal Gear Solid: Delta Waarschijnlijk: Iets minder

Elden Ring: Complete Edition Waarschijnlijk: Iets minder

Metaphor: ReFantazio Waarschijnlijk: Ja

Final Fantasy 7: Rebirth Waarschijnlijk: Ja, maar dan pas volgend jaar

Gotham Knights Waarschijnlijk: Ja

Yooka-Replaylee Waarschijnlijk: Ja

My Time at Evershine Waarschijnlijk: Ja

Sonic Heroes Waarschijnlijk: Ja

No Rest For The Wicked Waarschijnlijk: Ja

Er wordt ook nog gespeculeerd over diverse remasters van Nintendo en die zijn eigenlijk ook best geloofwaardig. Immers is dit natuurlijk een mooie manier om wat geld te cashen zonder er al te veel werk aan te hebben. Er wordt gesproken over games als Fire Emblem Genealogy of the Holy War-remake, F-Zero GX-remaster (aldus NatetheHate), Kirby and The Rainbow Paintbrush HD (daarvan werd het handelsmerk door Nintendo aangepast) en Kirby: Planet Robobot HD.

Mochten jullie nog titels hebben gezien? Laat het dan vooral weten in de reacties met het liefst een bronvermelding erbij!