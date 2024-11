Final Fantasy 7 trilogie naar Xbox, Marvel Rivals goud en meer in overig nieuws week 48

Final Fantasy 7 Rebirth-regisseur Naoki Hamaguchi heeft in een interview laten weten de trilogie ook naar de Xbox te willen brengen. Xbox-gebruikers wachten al sinds 2020 op het eerste deel van de remake en aangezien Square Enix niet langer meer exclusief wil blijven, staat de deur voor de trilogie wagenwijd open.

De eerste FIFA-game zonder EA is officieel aangekondigd. Mythical Games komt namelijk met de mobiele game Fifa Rivals, dat ergens in de zomer van 2025 moet verschijnen. Hoewel de game free-to-play zal zijn bevat deze wel NFT’s. De ontwikkelaar maakte eerder al NFL Rivals dat positief wordt ontvangen in de Google Play Store.

De free-to-play shooter the Finals heeft een PlayStation 5 Pro-update gekregen. Wat dat precies inhoud heeft ontwikkelaar Embark Studios niet gemeld.

Vorige week meldden we al dat Donkey Kong Land naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket is gekomen en deze week is daar diens opvolger ook bij gekomen.

Donkey Kong is ontvoerd en nu is het aan Diddy Kong en Dixie Kong om hem te redden uit de klauwen van Kaptain K. Rool!

Naast de Donkey Kong-game zijn er deze week ook drie SEGA Mega Drive-games aan de service toegevoegd:

☑️ ToeJam & Earl in Panic on Funkotron ☑️ VectorMan ☑️ Wolf of the Battlefield: Mercs pic.twitter.com/cRydveaPce

Fortnite Season 6 chapter 1 introduceert onder andere Godzilla en Baymax. Er is nog weinig bekend over het nieuwe Chapter, maar we weten dat deze op 1 december van start zal gaan.

Wait… is that? And could it be?! YES! Legends come to life on December 1st. #FortniteC6S1鬼Hunters pic.twitter.com/V7f8INZZ6w

Later deze week lekte ook de launch trailer van het eerste seizoen voor het zesde hoofdstuk van de Battle Royale.

Voormalig Mass Effect-schrijver Mac Walters opende onlangs de studio Worlds Untold, maar zijn studio is helaas genoodzaakt de werkzaamheden te pauzeren. Het bedrijf moet namelijk op zoek gaan naar een bedrijf dat de financiering op zich wil nemen.

Het is overigens niet de enige voormalig medewerker van de Mass Effect reeks die slecht nieuws voor zijn kiezen kreeg. Casey Hudson, de voormalige regisseur van de serie moest zijn nieuwe studio Humanoid Origin sluiten vanwege tevens een gebrek aan financiering.

Remedy werkt hard aan een update voor de performance issues bij de PlayStation 5 Pro-versie van Alan Wake 2. Deze week is er een patch verschenen die het een en ander verbeterd, maar het team werkt nog hard aan een permanente oplossing.

🛠️ A new update for Alan Wake 2 has been released. It includes (fingers crossed) fixes for the missing Pat Maine radio shows, and more fixes, improvements and additions.

As always, update notes are here: https://t.co/zqW9QhguFF

Please allow additional time for the update to… pic.twitter.com/DO5Fyl2dnI

