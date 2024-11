Stalker 2 verkoopt goed, geen DLC Final Fantasy 7 Rebirth en meer in overig nieuws week 47

Sony heeft een update gegeven over de releasedata van enkele PlayStation VR 2. Zo verschijnt Hitman World of Assassination pas op 27 maart, Trombone Champ: Unflattened op 26 november, Masters of Light op 18 december, Alien: Rogue Incursion op 19 december en is de puzzelgame Mare vanaf deze week al te spelen.

Explore sprawling vistas and use eye-tracking to unravel this puzzle adventure story: https://t.co/ymymFqUvqH pic.twitter.com/vbhOdEXzdR

Mare is out now on #PSVR2 🧩

Leuk nieuws als je F1 24 nog niet hebt gepeeld: komend weekend is de game namelijk gratis te spelen op alle platformen.

Aanstaande vrijdag starten een hoop bedrijven al met hun Black Friday aanbiedingen. Zo geeft Sony kortingen op PlayStation 5-Slim modellen, maar ook de PlayStation VR 2 (die nu voor €399,99 over de toonbank gaat) en diverse andere accessoires!

Get a preview of what’s on offer, including games, peripherals, consoles, and more: https://t.co/jeWklOo8Hi pic.twitter.com/qI6r2IETlQ

Stellar Blade heeft niet alleen een cross-over met NieR: Automata gekregen, maar ook is eindelijk de fotomodus aan de game toegevoegd. Maar dat is niet het enige wat ShiftUp aan de game heeft veranderd.

🔶New update on November 19 details!🧡 🔸「Photo mode」 feature has been added. 🔸Photo challenge requests have been added. 🔸You can acquire new outfits from the new 1.009 Patch. 🔸4 new outfits for EVE – FourSeconds Black Denim – FourSeconds Everyday Wear – Neurolink Skin… pic.twitter.com/eYY6qhlD8k



Frontier Developments is gestopt met het ontwikkelen van de F1 manager games. De studio wil zich namelijk focussen op een nieuwe game. Welke dat is, weten we nog niet. De studio kreeg het overigens niet voor elkaar om van de F1 manager reeks een succes te maken, maar deed dat in het verleden wel met games als Planet Coaster, Elite Dangerous, Planet Zoo en Jurassic World Evolution.

Valve gaat de Steam-regels voor seizoenspassen verder aan scherpen. Ontwikkelaars moeten nu onder andere melden wat erin wordt aangeboden, moet deze ook DLC bevatten wanneer dit te koop staat en als er ook extra DLC bij zit wanneer dit te verwachten is.

Uiteraard vallen er wel wat uitzonderingen te melden. Zo kunnen seizoenspassen worden uitgesteld, maar krijgen ontwikkelaars daar ook alle ruimte voor om dit aan hun klanten te communiceren.

Er komt geen DLC voor Final Fantasy 7 Rebirth en dat komt doordat de ontwikkelaar de focus heeft gelegd op de derde en laatste deel van de remake. Eerder deze week hoorde we al dat die game in volledige productie is gegaan.

Test Drive Unlimited Solar Crown introduceert op 11 december het tweede in-game seizoen en daarin wordt het Spaanse eiland Ibiza aan de game toegevoegd. Daarnaast kunnen spelers ook meer locaties op het fictieve Hongkong Island verwachten net als nieuwe bolides en een extra autodealer.

Stalker 2 verscheen eerder deze week voor de PC en Xbox Series S en X en ondanks dat de game op Game Pass staat werden er ook nog één miljoen exemplaren van de game verkocht. Daarnaast schijnen er nog meer gamers zijn die de game via de service van Microsoft.

No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more stalkers joined the artifact hunt with Game Pass.

This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us.

Thank You, stalkers! ☢️ pic.twitter.com/zslF7I8vR1

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 22, 2024