PlayStation Portal streamt nu ook PlayStation 5-games via de Cloud

Sony heeft stiekem een update doorgevoerd voor de PlayStation Portal, waardoor je niet perse een PlayStation 5 nodig hebt om games naar de handheld te kunnen streamen!

De PlayStation Portal leek ondergetekende tot voor heden nog een gimmick, maar het apparaatje lijkt steeds vernuftiger te worden. Sony heeft blijkbaar heel stiekem een beta uitgebracht, waarmee dus PlayStation 5-games zijn te streamen naar de PlayStation Portal.

Hoewel de beta voor iedereen toegankelijk is die de Portal in huis hebben, zodra je de nieuwste firmware update installeert, moet je wel de duurste PlayStation Plus abonnement in huis halen. Daarentegen is de aanschaf van de portal (€219) en het duurste abonnement (16,99) wel een stuk goedkoper dan de aanschaf van een nieuwe console (449,99 op het moment van schrijven) en een game van ruim zes tientjes.

De reacties online zijn overigens erg positief en de service lijkt niet onder te doen van die van concurrent Xbox. Zodra je alles hebt geïnstalleerd en aangeschaft kun je dus aan de slag met ruim 120 games, waaronder Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 Remake, The Last of Us Part 1 Remastered en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Is dit misschien voor jullie een goede reden om de Portal in huis te halen? Of vinden jullie het nog steeds een te dure aanschaf.