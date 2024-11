Star Wars: Outlaws update gaat spelers meer vrijheid geven

Ubisoft werkt hard aan update 1.4 voor Star Wars: Outlaws. Deze moet ervoor gaan zorgen dat de game niet meer zo veel focust op stealth en dat spelers meer vrijheid krijgen.

Creative director Drew Rechner heeft in een nieuwe The Scoundrel’s Journey laten weten dat er een aantal missies te restrictief waren qua opzet. Zo zijn er een aantal missies waar je door niemand gezien mag worden en als dat wel gebeurt, moet je een gedeelte weer opnieuw doen. Dat leidde uiteindelijk tot frustratie van gamers die het niet leuk vonden dat deze stealthmissies werden gedwongen om zo te spelen.

De update gaat ervoor zorgen dat je de game nog meer kunt spelen zoals je voor ogen hebt. Mocht je gesnapt worden tijdens een missies zal de setting omslaan en kun je uiteindelijk zelf kiezen of je het nog een keer opnieuw probeert of een andere strategie gaat toepassen. Dit betekent dus dat je kunt bepalen of je überhaupt gaat proberen om langs alles heen te sneaken of gewoon op je doel af proberen te rennen of een combinatie tussen de twee gaat proberen.

Ditzelfde zal dus ook mogelijk zijn in de gebieden die tot bepaalde syndicaten behoren. Spelers worden niet gewoon meer geweigerd, maar kunnen bij wijze van spreken ook gewoon gunblazing een dergelijk gebied betreden of verlaten als je wel een goede band hebt met de desbetreffende syndicaat.

Naast de aanpassingen in missie-ontwerp zijn er verbeteringen aan het gevechtssysteem. Spelers kunnen nu wapens langer bewaren en gebruiken, wat meer flexibiliteit biedt in verschillende situaties.

“Ook worden gevechten dynamischer dankzij nieuwe tactische mogelijkheden, zoals het richten op specifieke lichaamsdelen voor extra schade en het benutten van zwakke punten. Positionering en timing spelen hierbij een grotere rol, wat zorgt voor meer diepgang in de gevechten”.

De update wordt binnenkort verwacht en zodra we daar iets over horen, laten we het jullie meteen weten!