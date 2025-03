Ubisoft bevestigt nieuwe dochteronderneming in samenwerking met Tencent

Ubisoft is al enige tijd bezig met een nieuwe toekomst en denkt dat te kunnen vinden in een dochteronderneming. Samen met Tencent gaat de onderneming merken als Assassin’s Creed, Far Cry en Tom Clancy’s Rainbow Six van een toekomst voorzien.

Wat het precies inhoud is nog niet helemaal duidelijk, maar in een verklaring geven Ubisoft CEO Yves Guillemot en Tencent president Martin Lau wat meer informatie over de nieuwe onderneming. Zo zegt Yves Guillemot het volgende:

“Vandaag begint Ubisoft een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. Nu we de transformatie van het bedrijf versnellen, is dit een fundamentele stap in het veranderen van het operationele model van Ubisoft, waardoor we zowel wendbaar als ambitieus kunnen zijn. We richten ons op het bouwen van sterke game-ecosystemen die zijn ontworpen om evergreen te worden, het laten groeien van goed presterende merken en het creëren van nieuwe IP’s die worden aangestuurd door geavanceerde en opkomende technologieën.

Met de oprichting van een toegewijde dochteronderneming die de ontwikkeling van drie van onze grootste franchises zal leiden en de onboarding van Tencent als minderheidsinvesteerder, kristalliseren we de waarde van onze activa, versterken we onze balans en creëren we de beste voorwaarden voor de langetermijngroei en het succes van deze franchises. Met zijn toegewijde en autonome leiderschapsteam zal het zich richten op het transformeren van deze drie merken in unieke ecosystemen

We zijn toegewijd aan het bouwen van een scherpere, meer gefocuste organisatie – een organisatie waar getalenteerde teams onze merken naar het volgende niveau tillen, de groei van opkomende franchises versnellen en innovatie in technologieën en diensten van de volgende generatie leiden, allemaal met als doel het leveren van verrijkende, memorabele games die de verwachtingen van spelers overtreffen en superieure waarde creëren voor onze aandeelhouders en andere belanghebbenden.”

Martin Lau, president van Tencent meldt het volgende:

“We zijn verheugd om onze langdurige samenwerking met Ubisoft te verlengen via deze investering, wat ons blijvende vertrouwen in Ubisofts creatieve visie en uitzonderlijke talent weerspiegelt om aanhoudend succes in de industrie te bewerkstelligen. We zien het immense potentieel voor deze franchises om te evolueren naar langetermijn evergreen gameplatforms en om boeiende nieuwe ervaringen te creëren voor gamers.”

Wij duiken dit weekend nog wat verder in deze materie om ons wat meer te verdiepen op wat dit precies inhoud en komen begin volgende week nog wel even terug. Het klinkt erg interessant wat Ubisoft doet, want voor zover wij weten is dit nog nooit eerder gebeurd. Word vervolgd!