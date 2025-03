Dit kun je naast Verdansk verwachten van derde seizoen Call of Duty Warzone/ Black Ops 6

In een uitgebreid artikel op de officiële website geeft de uitgever te kennen wat spelers allemaal te wachten staat. Zo werd er eerder al onthuld dat het multiplayer level Fire Range terug zal keren en nu zijn ook de levels Barrage en Nomad onthuld en later in het seizoen worden Haven en Signal erbij toegevoegd. Dat geldt ook voor het level Blazetown, wat een variatie is op Nuketown en alvast een hint geeft op een bepaald thema voor dit seizoen.

Immers wordt 4/20 (20 april, de dag dat het gebruik van cannabis wordt gevierd) uitgebreid behandeld in het nieuwe seizoen. Zo komen er diverse tijdelijk modi zoals Joint Operators, dat een mix van vijf variaties op Core-modi biedt: Head Stash (TDM), Hotbox (Hardpoint), Inhalation (Domination), Very High Target (HVT) en Munchies (Kill Confirmed). Verder keren de modi Sharpshooter en Demolition terug.

Shattered Fields is het nieuwe level voor de zombie modus die aanstaande woensdag wordt geïntroduceerd. Dit speelt zich af in en rondom een griezelig landhuis. Tot slot zullen er ook een hoop favoriete wapens uit Call of Duty Modern Warfare (2019) / de originele Warzone terugkeren. Het gaat om de HDR (sniper), Kilo 141 (assault rifle) en de CR-56 Amax (assault rifle).

Get ready to engage in epic, globe-trotting battles in Season 03 of Call of Duty 😤

🗺️ 5 Multiplayer maps and one 6v6 variant

🔫 Six new weapons

🧟 ‘Shattered Veil’ Zombies Map

🪂 #VerdanskReturns to Call of Duty: Warzone

📅 New In-Game Events

➕ More

Drop into the #CODBlog for… pic.twitter.com/iWm2A0swee

— Call of Duty (@CallofDuty) March 27, 2025