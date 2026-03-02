Call of Duty Warzone krijgt volgende week een Black Ops Royale modus

Activision heeft vandaag een nieuwe modus voor Call of Duty Warzone aangekondigd en die heet Black Ops Royale. De modus zal vanaf volgende week vrijdag speelbaar zijn.

In de modus zullen spelers de bekende Battle Royale spelen, maar dan met een flinke snuf Black Ops gameplay. Zo speelt de modus zich af in Avelon, het level van de endgame modus van Black Ops 7, worden en wingsuits gebruikt en zien we in de trailer dat er geen loadouts aanwezig zijn, maar dat er wel wapens gekocht kunnen worden in een buy station die lijkt op die van de oudere zombie modus.

Avalon maakt zijn debuut in Warzone als het nieuwste grootschalige level. De map voegt zich bij Verdansk, Rebirth Island en Haven’s Hollow en biedt een helderdere, levendigere omgeving, vrijwel vrij van de rode mist uit Endgame.

Avalon kenmerkt zich door compacte stadszones, gelaagde gevechten in de binnenruimtes, open routes voor snelle rotaties en gestrekte oppervlaktes, ideaal voor gevechten op afstand. Treyarch heeft de hoeveelheid water op de map verminderd en zandpaden en nieuwe landbruggen toegevoegd om gebieden met elkaar te verbinden en de Battle Royale-gameplay soepel te houden.

Call of Duty Warzone’s Black Ops Royale modus is vanaf 13 maart speelbaar voor alle platforms waar de game op te spelen is.