Spyro A Realm Unbound aangekondigd

We krijgen volgend jaar voor het eerst in 19 jaar een nieuwe Spyro-game. Spyro A Realm Unbound werd namelijk tijdens de Xbox Games Showcase aangekondigd.

Aan de trailer te zien, lijkt het erop dat de game wat later in 2027 zal verschijnen, aangezien we nog geen gameplay-beelden hebben gezien en het eigenlijk meer als een teaser aanvoelt.

De laatste release van Spyro was overigens in 2018 toen de remake van de eerste trilogie onder de naam Spyro Reignited verscheen. Spyro A Realm Unbound wordt ontwikkeld voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.