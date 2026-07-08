Spyro: A Realm Rebound details door Toys for Bob onthuld

Toys for Bob is een van de weinige ontwikkelaars van Activision die niet alleen aan Call of Duty werkt. De studio kondigde vorige maand Spyro: A Realm Unbound aan en heeft nu wat meer informatie vrijgegeven.

Zo laat men weten dat vliegen een grotere rol gaat krijgen in de game en zal dit ook een van de eerste vaardigheden zijn die Spyro onder de knie moet zien te krijgen. Tijdens het vliegen kunnen spelers bepalen of ze willen verkennen wat er op de grond gebeurd of het luchtruim. Overigens gaat het vliegen niet automatisch en is het iets waar spelers daadwerkelijk invloed op hebben.

Zo kun je de snelheid bepalen door naar beneden te duiken, maar ook het momentum behouden door snel met je vleugels te bewegen en zijn er ook magische ringen die je wat meer snelheid mee zullen geven. Ook zullen de vuuraanvallen van Spyro gebruikt kunnen worden om objecten te manipuleren. Zo zorgen kampvuren in dat geval voor een opwaartse luchtstroom.

Doordat spelers eigenlijk altijd kunnen vliegen is de gehele wereld daarop aangepast en bestaat deze uit grotere gebieden met omgevingen op verschillende lagen en grote hoogteverschillen. De ontwikkelaar heeft daardoor ook geen assets kunnen gebruiken uit hun vorige games, aangezien vliegen daarin niet zo’n grote rol had.

Overigens kunnen spelers ook meer van de combat verwachten, zoals het feit dat Spyro niet alleen meer vijanden van dichtbij kan aanvallen, maar ook op grotere afstanden. Dit was volgens de ontwikkelaar noodzakelijk gezien de omgevingen groter zijn en verkennen een stuk sneller zal gaan.

Tot slot laat men weten dat ze bewust hebben gekozen om nummer 4 uit de titel te laten, aangezien de game voor iedereen toegankelijk is. Er zal uiteraard wel wat verwijzingen zijn na de eerste drie games, maar kun je de game ook spelen als je die niet hebt gespeeld. Wel zal Tom Kenny terugkeren als de stem van Spyro. Toys for Bob is ervan overtuigd dat ze de games niet voor niets maken, aangezien er van de Re-Ignited Trilogy 11 miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank zijn gevlogen.