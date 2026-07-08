Ongeveer helft van id Software-personeel getroffen door ontslagronde bij Xbox

De recente ontslagronde binnen Xbox lijkt grote gevolgen te hebben voor id Software, de studio achter onder meer DOOM en de onlangs verschenen DOOM: The Dark Ages. Volgens meerdere bronnen is ongeveer de helft van het personeel van de ontwikkelaar ontslagen.



Game Developer meldt op basis van anonieme bronnen dat meer dan 90 medewerkers hun baan zijn verloren. Vooral de QA-afdeling (Quality Assurance) zou zwaar zijn getroffen. Een voormalig medewerker bevestigde de situatie via LinkedIn en uitte zijn frustratie over de reorganisatie, waarbij hij stelde dat de studio wordt ontmanteld als onderdeel van een nieuwe herstructurering.

Eerder werd bekend dat Microsoft in het komende boekjaar ongeveer 3.200 banen schrapt binnen zijn gamingdivisie, waarvan de eerste 1.600 ontslagen deze week plaatsvinden.

Volgens een interne e-mail van Bethesda-president Jill Braff, die in handen is van IGN, wil Bethesda zijn ontwikkelstrategie aanpassen. In plaats van iedere studio afzonderlijk te laten bepalen wat het volgende project wordt, wil het bedrijf zich sterker richten op zijn grootste en meest succesvolle franchises. Bethesda wil de komende jaren vooral investeren in series als Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, DOOM en Quake. Daarnaast zou de uitgever de samenwerking tussen verschillende ontwikkelteams willen verbeteren om de ontwikkeling van toekomstige projecten efficiënter te laten verlopen.