Launch trailer Star Wars Zero Company vrijgegeven

EA heeft de launch trailer vrijgegeven van Star Wars Zero Company, de singleplayer turn-based strategygame ontwikkeld door Bit Reactor in samenwerking met Lucasfilm Games.

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Star Wars Zero Company is vanaf 27 augustus verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Pre-orders zijn beschikbaar voor alle platformen. De Standard Edition is verkrijgbaar tegen een adviesprijs van € 49,99 voor pc en € 59,99 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Deluxe Edition is verkrijgbaar tegen een adviesprijs van € 59,99 voor pc en € 69,99 voor consoles. De Collector’s Edition is verkrijgbaar tegen een adviesprijs van € 299,99 en bevat onder andere een Star Wars Zero Company-geïnspireerde Thermal Detonator uit de Hasbro Black Series, een Steelbook, Desk Mat en meer.

Tegelijk met de lancering van de game wordt de soundtrack van Star Wars Zero Company, met originele muziek van de GRAMMY-winnende componist Gordy Haab, op 27 augustus uitgebracht via Walt Disney Records.