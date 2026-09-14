EA Sports NHL 27 nu verkrijgbaar met 32 arena’s en levensechte teamplaybooks

EA lanceert vandaag wereldwijd EA Sports NHL 27 voor PlayStation 5 en Xbox Series S/X , waarmee fans zich met een geheel nieuw niveau van realisme kunnen voorbereiden op het komende reguliere NHL-seizoen 2026-27.

NHL 27 brengt alle 32 arena’s tot leven met authentieke teamsferen, een presentatie die de identiteit van elk team weerspiegelt, een volledig vernieuwd broadcastpakket en een nieuw commentaryduo bestaande uit John Buccigross en Darren Pang. In combinatie met de langverwachte social-first competitieve modus Connected Franchise en teamplaybooks die worden aangestuurd door real-world NHL Edge-data, biedt NHL 27 fans een ervaring die is ontwikkeld om elk team tot leven te brengen.

“Met de lancering van EA SPORTS NHL 27 draait alles erom fans rechtstreeks hun eigen thuisarena in te trekken,” aldus Mike Inglehart, Senior Game Design Director van EA SPORTS NHL 27. “Door de sfeer van alle 32 arena’s vanaf de ijsvloer opnieuw op te bouwen en die te combineren met levensechte teamplaybooks, bieden we spelers een ongekend niveau van teamidentiteit. Elke arena ziet eruit en klinkt zoals in het echt, waardoor iedere wedstrijd aanvoelt als een echte wedstrijddag.”

Boordevol authentieke teamidentiteit, volledig vernieuwde stadiongeluiden en door de community gevraagde aanpassingen weet EA SPORTS NHL 27 de strategie, energie en passie van ijshockey als nooit tevoren tot leven te brengen.

Belangrijkste hoogtepunten EA Sports NHL 27