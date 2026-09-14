EA Sports NHL 27 nu verkrijgbaar met 32 arena’s en levensechte teamplaybooks

EA lanceert vandaag wereldwijd EA Sports NHL 27 voor PlayStation 5 en Xbox Series S/X , waarmee fans zich met een geheel nieuw niveau van realisme kunnen voorbereiden op het komende reguliere NHL-seizoen 2026-27.
NHL 27 brengt alle 32 arena’s tot leven met authentieke teamsferen, een presentatie die de identiteit van elk team weerspiegelt, een volledig vernieuwd broadcastpakket en een nieuw commentaryduo bestaande uit John Buccigross en Darren Pang. In combinatie met de langverwachte social-first competitieve modus Connected Franchise en teamplaybooks die worden aangestuurd door real-world NHL Edge-data, biedt NHL 27 fans een ervaring die is ontwikkeld om elk team tot leven te brengen.
“Met de lancering van EA SPORTS NHL 27 draait alles erom fans rechtstreeks hun eigen thuisarena in te trekken,” aldus Mike Inglehart, Senior Game Design Director van EA SPORTS NHL 27. “Door de sfeer van alle 32 arena’s vanaf de ijsvloer opnieuw op te bouwen en die te combineren met levensechte teamplaybooks, bieden we spelers een ongekend niveau van teamidentiteit. Elke arena ziet eruit en klinkt zoals in het echt, waardoor iedere wedstrijd aanvoelt als een echte wedstrijddag.”
Boordevol authentieke teamidentiteit, volledig vernieuwde stadiongeluiden en door de community gevraagde aanpassingen weet EA SPORTS NHL 27 de strategie, energie en passie van ijshockey als nooit tevoren tot leven te brengen.
Belangrijkste hoogtepunten EA Sports NHL 27
- Authentieke arena-atmosferen: Alle 32 NHL-arena’s brengen de energie, tradities en identiteit van elk team tot leven, van goalsongs, chants en kenmerkende details tot dynamische verlichting, jumbotrons en een presentatie die zich aan elke wedstrijd aanpast.
- NHL-teamplaybooks: Elk NHL-team speelt met zijn eigen authentieke identiteit dankzij unieke playbooks en speelstijlen, aangestuurd door NHL EDGE-data. Wedstrijden voelen van de eerste puckdrop tot het laatste fluitsignaal verschillend aan, met echte NHL-teamstrategieën die spelers kunnen bestuderen, selecteren en in verschillende modi kunnen gebruiken.
- Connected Franchise Mode: Spelers kunnen samen met vrienden een league opzetten, een roster beheren en het rechtstreeks tegen elkaar opnemen gedurende een volledig online seizoen met maximaal 32 door spelers bestuurde teams, flexibele instellingen, speelschema’s en tools voor de commissioner.
- Een nieuwe broadcast-ervaring: Een volledig vernieuwd broadcastpakket geeft elke wedstrijd een strakkere en modernere uitstraling, met nieuwe graphics, vernieuwd camerawerk en sterkere visuele storytelling vóór de puckdrop, tussen spelonderbrekingen en tijdens highlights.
- Nieuw commentaryteam: Een nieuw commentaryteam met ESPN play-by-play-commentator John Buccigross en NHL on TNT-analist Darren Pang brengt een frisse blik, nieuwe energie en meer inzicht naar elke wedstrijd. Vernieuwd play-by-play-commentaar en analyses brengen de snelheid en emotie van ijshockey beter over, met een verbeterde flow en diepgaandere analyses die aansluiten op wat er op het ijs gebeurt.
- Hockey Ultimate Team™ (HUT): Spelers kunnen hun roster met meer strategische diepgang samenstellen dankzij de introductie van authentieke NHL-coaches en playbooks. Coaches voegen nieuwe lagen toe aan teambuilding met unieke connecties tussen line combinations, geïnspireerd op hun echte coachinggeschiedenis.