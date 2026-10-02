Disney koopt Epic Games ‘op dit moment’ niet, maar plant wel meer samenwerkingen

Disney overweegt geen volledige overname van Epic Games, maar heeft wel gehint op toekomstige samenwerkingen die de waarde van het partnerschap tussen de twee bedrijven zullen aantonen.

Disney investeerde in 2024 aanzienlijk in Epic Games door een aandelenbelang van 9% te verwerven voor een fors bedrag van $1,5 miljard, en er wordt momenteel gewerkt aan een ‘entertainmentuniversum dat verbonden is met Fortnite’.

Echter, na geruchten eerder dit jaar dat Disney het bedrijf zou kunnen overnemen, maakte Dana Walden, de president en creatief directeur van Disney, duidelijk dat dit niet aan de orde is.

In een gesprek met Bloomberg zei ze:

“Het was vrij duidelijk dat we zeer serieuze vragen hadden over een investering en een aandelenbelang.” Op de vraag of Disney het bedrijf zou kunnen overnemen, voegde ze eraan toe: “Dat zijn niet de gesprekken die we nu voeren.”

Hoewel dat niet in de plannen zit, werken Disney en Epic Games aan meer samenwerkingen en lanceringen in de toekomst. Dana Walden voegde hieraan toe: “We hebben een geweldig partnerschap en een aantal lanceringen in de komende twee jaar die de waarde van dit partnerschap zullen aantonen.”

Disney heeft al talloze samenwerkingen met Fortnite gehad, waaronder samenwerkingen met grote namen en bekende gezichten in de wereld van Epic Games. Zo zijn onder andere The Incredibles, Pirates of the Caribbean, Maleficent, Captain Hook, Marvel, Star Wars, The Nightmare Before Christmas en Toy Story in de game te zien.

Gezien het volle programma met grote releases dat Disney de komende jaren heeft gepland, is er een grote verscheidenheid aan mogelijkheden. Het eerste scenario is dat Chapter 8 in december van start gaat met een belangrijke link naar Avengers Doomsday, die in dezelfde maand uitkomt.

Meer details zullen in de toekomst worden gedeeld, maar het is interessant om te zien dat deze samenwerkingen en link-ins al geruime tijd worden gepland.