Gears of War: E-Day zorgt nu al voor records op Steam

Gamers die de collector’s edition of Premium edition hebben gepre-orderd, krijgen 5 dagen eerder toegang tot Gears of War: E-Day. En laten zij ook meteen records voor de serie op Steam hebben verbroken.

Op SteamDB is te zien dat de game een hoogtepunt kende met 20.374 gelijktijdige spelers kende en dat is bijna 100% meer dan bij Gears of War 5 (10.196) en ruim het viervoudige van Gears of War Reloaded (4.819).

Dit geeft uiteraard geen volledig beeld, aangezien deze cijfers voor Gears of War: E-Day slechts één platform weergeven en de aantallen console-spelers of spelers op pc via de Xbox-app niet bevatten.

Toch is het een indicatie dat de community Gears of War: E-Day sneller heeft omarmd dan welke andere Gears-titel dan ook die op Steam is uitgebracht, en de vooruitzichten zijn veelbelovend voor een flinke stijging in de hitlijsten na de volledige release volgende week.

Nogmaals, deze cijfers omvatten niet de duizenden mensen die de game waarschijnlijk via een Game Pass-abonnement zullen spelen, dus het zal nog steeds slechts het topje van de ijsberg zijn.