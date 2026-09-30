Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day, Ace Combat 8 en meer in game release oktober 2026

Oktober is een drukke maand met grote releases. De releasekalender belooft met games als Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day en Ace Combat 8: Wings of Theve.
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (1 oktober)
End of Abyss (1 oktober)
Ace Combat 8: Wings of Theve (2 oktober)>Ace Combat 8: Wings of Theve (2 oktober)
Aion 2 (5 oktober)
Gears of War: E-Day (6 oktober)
Star Wars Galactic Racer (6 oktober)
Clive Barker’s Hellraiser: Revival (8 oktober)
Echo Weaver (8 oktober)
Forever Ago (8 oktober)
Order of the Sinking Star (8 oktober)
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (9 oktober)
Valor Mortis (13 oktober)
Over the Hill (14 oktober)
Castlevania: Belmont’s Curse (15 oktober)
Ratatan (15 oktober)
Stupid Never Dies (21 oktober)
Final Fantasy Resonance (22 oktober)
Nintendo Switch Sports Resort (22 oktober)
Call of Duty: Modern Warfare 4 (23 oktober)
The Wolf Among Us Remastered (29 oktober)
Hello Kitty Party Land (29 oktober)
Phantom Blade Zero (29 oktober)