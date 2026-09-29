Weer in GTA 6 kan zomaar omslaan in onweer en zelfs orkanen!

Het weer in Vice City zal niet altijd zo rooskleurig zijn als Rockstar tot nu toe heeft laten zien. Het kan er ook onweren, maar zelfs ook orkanen voorbij razen!

In een uitgebreide GTA 6 preview zijn echt mega veel details van de game onthuld. De game speelt zich af in een fictieve versie van Florida (genaamd Leonida) en is de grootse wereld die Rockstar ooit gemaakt heeft. Bij die regio horen nou eenmaal intense onweersbuien en orkanen, en dat is ook Rockstar niet ontgaan.

In een bericht op X laat Mitch van Game Informer weten dat er dus ook onweersbuien en zelfs orkanen aanwezig zullen zijn in de game.

HURRICANES CONFIRMED FOR GTA 6 HOLY SHIT! An updated wind system includes “offshore breezes after sunset, convectional updrafts, and occlusion from buildings,” according to Shepherd. “Hair and debris will swirl around on roof-tops; gusts of wind will blow ripples over the water… — Mitch (@miiitchx) September 29, 2026

Volgens Shepherd omvat een bijgewerkt windsysteem “aflandige wind na zonsondergang, opwaartse convectiestromen en occlusie door gebouwen. Haar en puin zullen ronddwarrelen op daken; windvlagen zullen rimpelingen op het wateroppervlak veroorzaken en het gras in moerassen doen buigen.”

En ja, Leonida zal inderdaad tropische stormen en orkanen meemaken. Hoewel Shepherd niet vertelt hoe vaak deze zware stormen voorkomen en hoe ze de gameplay of het verhaal zullen beïnvloeden, schetst hij wel een beeld van hoe ze zullen worden weergegeven: “Zware wolken, harde wind, dichte atmosfeer en veel regen zorgen ervoor dat alles druipend nat is, water van dakranden en lantaarnpalen spuit, de donder rommelt en bliksemflitsen de wolken op dramatische wijze verlichten.”

Laten we hopen dat een van onze vele vrijetijdsbestedingen niet te vaak in het water zullen vallen. GTA 6 verschijnt op 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.