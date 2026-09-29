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GTA 6’s Leonida is de grootste wereld die Rockstar ooit maakte

GTA 6 pre-order leonida uitgesteld fysiek beelden
Joey Hasselbach

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GTA 6 activiteiten bevat onder andere kajakken, duiken en midgetgolfen
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Weer in GTA 6 kan zomaar omslaan in onweer en zelfs orkanen!
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