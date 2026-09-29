GTA 6’s Leonida is de grootste wereld die Rockstar ooit maakte

GTA 6’s Leonida, waar Vice City onderdeel van is, wordt Rockstar’s grootste wereld ooit gemaakt.

In een uitgebreide preview van Game Informer is een hoop nieuwe informatie over GTA 6 onthuld. Zo weten we dat er een hoop activiteiten zullen zijn naast de singleplayer campagne en dat er maar liefst 170 verschillende soorten dieren zullen zijn. Nu blijkt de wereld dus de grootste te zijn die Rockstar ooit maakte en met een behoorlijke afstand.

In een interview laat mede studiochef Aaron Garbut weten dat Leonida ongeveer twee keer zo groot is als San Andreas uit GTA 5. Ter vergelijking: de kaart van Red Dead Redemption 2 is slechts iets groter dan die van GTA 5.

In het artikel van GameInformer meldt Garbut:

“Deze nieuwe wereld is anders. We zijn geobsedeerd door elk detail – de daken, de steegjes, de interieurs en alles daartussenin – tot het punt dat we een kritische massa bereikten met het aantal interieurs, waardoor je het gevoel krijgt dat de gebouwen van binnen en van buiten realistischer zijn. Deze wereld is een samenhangend geheel met een hoge contentdichtheid en een handgemaakte kwaliteit in elk detail.”

Hoewel er geen exact getal werd genoemd, is San Andreas uit GTA 5 ongeveer 75-80 vierkante kilometer groot, waarvan ongeveer 50 vierkante kilometer land is. Dus als Garbuts bewering klopt, zou de kaart van GTA 6 ongeveer 150-160 vierkante kilometer groot moeten zijn, inclusief de oceaan, of ongeveer 100 vierkante kilometer land.

Daarbij moeten we ook nog rekening houden dat erin GTA 6 meer gebouwen zullen zijn die spelers kunnen betreden en sommige hebben dan ook nog meerdere verdiepingen!

De game ligt vanaf 19 november in de winkels voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Onlangs werd bekend dat de game ook op de Xbox voor verkooprecords zorgt!