The Witcher 3 Wild Hunt Remastered is vanaf vandaag beschikbaar!

CD Projekt Red heeft The Witcher 3: Wild Hunt voorzien van een nieuwe Remastered-versie. De vernieuwde versie is vanaf vandaag beschikbaar en wordt als gratis upgrade aangeboden aan spelers die de game al bezitten.



De upgrade brengt verschillende verbeteringen naar de avonturen van Geralt of Rivia. Zo zijn onder meer de graphics, prestaties en gameplay aangepakt. Daarmee moet de tocht door The Continent er niet alleen beter uitzien, maar ook soepeler spelen.

De Remastered-versie is beschikbaar voor bestaande eigenaren op pc via GOG, Steam, Epic Games Store en Battle.net. Ook spelers op PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2 kunnen met de vernieuwde versie aan de slag.