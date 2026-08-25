The Witcher 3: Wild Hunt remastered aangekondigd en is gratis voor alle bezitters van de game!

CD Projekt Red was de laatste tijdens de Gamescom Opening Night Live en zij toonde niet alleen de Songs of the Past DLC, maar ook een remaster van The Witcher 3: Wild Hunt.

De remaster van de Game of the Year winnaar van 2015 brengt allerlei verbeteringen met zich mee, waaronder visuele, maar ook voor de gameplay. Zo is de combat verbeterd, maar ook de traversal en is de fotomodus uitgebreid. Dit is overigens maar een kleine handgreep van de vele verbeteringen die CD Projekt Red voor ons in petto heeft.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered verschijnt op 29 september voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2 en is gratis voor alle eigenaren van de game!