Rockstar reageert op alle leaks

Rockstar heeft vandaag gereageerd op alle leaks die de afgelopen week naar buiten kwamen over GTA 6.

Rockstar Games heeft een officiële verklaring uitgebracht over de commotie rond Grand Theft Auto 6 die vorige week de gamewereld opschudde. De afgelopen dagen werden er talloze video’s op sociale media gepubliceerd door een onbekende entiteit genaamd ‘CYBERLEEK’. De hele situatie ontvouwde zich op dramatische wijze en werd in verband gebracht met een duistere samenzwering rondom cryptovaluta.

De recente GTA 6-leaks hebben een groot deel van de community verbijsterd achtergelaten. Diverse clips met verschillende elementen van de gameplaymechanieken van de game verschenen online. Vermoedelijk verspreidde een ‘hackersgroep’ de beelden onder het mom van steun aan gamers die protesteerden tegen het dreigende verlies van fysieke discs voor PlayStation en de lancering van GTA 6.

Die façade viel echter weg toen bleek dat de groep enorme geldbedragen eiste in ruil voor nieuwe leaks. Ze gingen zelfs zo ver dat ze ‘betaalde polls’ plaatsten waarin gebruikers konden aangeven wat ze als volgende te zien zouden krijgen.

Hier is de volledige verklaring die Rockstar Games op 26 augustus op sociale media plaatste:

Morgen brengen Rockstar Games, Take-Two Interactive en Netflix een diepgaande ‘documentaire’ over GTA 6 uit, die ons de meest complete blik op de game tot nu toe zal geven. Deze documentaire zal alles wat deze leakergroep heeft uitgebracht ruimschoots overtreffen, aangezien hij waarschijnlijk cinematisch, gedetailleerd en gebaseerd op de meest recente versie van de game zal zijn.