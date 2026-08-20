GTA 6 beeldmateriaal gelekt, waaronder kaart van de wereld en meer

Het is al een aantal dagen gaande dat er beelden van GTA 6 worden gelekt. Echter wisten we nog niet zo goed wat we er mee moesten, aangezien we de beelden sowieso zelf niet wilden zien of plaatsen, hebben we een goede middenweg gevonden.

Dat we ze zelf niet wilden zien, kun je vast zelf wel invullen, maar we willen ze ook niet plaatsen om jullie spoilers te helpen voorkomen. Daarnaast waren wij nog niet helemaal overtuigd van de echtheid ervan en zouden het zelfs AI-beelden kunnen zijn, maar gezien het feit dat Rockstar keihard bezig is om alles te verwijderen lijkt er wel degelijk een kern van waarheid in te ziten.

Inmiddels is het zelfs zo geëscaleerd dat de beweging Stop Killing Games afstand heeft gedaan van de actie van de hackersgroep en adviseert zelfs om niet te gaan zoeken naar beeldmateriaal en de hackersgroep geen geld te geven. Volgens het initiatief gebruikt de groep namelijk het geld voor allerlei schimmige zaakjes, zoals memecoins en cryptolinks.

A statement on the current GTA 6 Footage leak situation Footage from GTA 6 has leaked, and a group of hackers, whom we will deliberately not name here, to avoid giving them further attention, claims responsibility. The footage itself appears to be genuine: Take-Two has already… pic.twitter.com/0rxQFXpdV2 — Stop Killing Games Official (@StopKilingGames) August 19, 2026

Wat dat betreft sluiten wij ons helemaal aan bij de woorden van Stop Killing Games, maar als je toch beelden wil zien zou je op social media of Reddit wel wat kunnen vinden. Wees wel gewaarschuwd voor de AI beelden die er tussen zitten, aangezien andere gebruikers nu ook proberen te scoren met nieuwe beelden van de game.

GTA 6 wordt op 19 november verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Gaan jullie kijken voor beelden of wachten jullie liever op de Extended Look van komende donderdag? Of willen jullie helemaal niks zien voor de release? Laat het ons vooral weten in de reacties!