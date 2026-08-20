Een kwartier aan Black Myth: Zhong Kui

Vorig jaar kondigde het Chinese Games Science het vervolg op Black Myth: Wukong aan tijdens de Gamescom Opening Night Live en nu heeft men de eerste gameplay van Black Myth: Zhong Kui vrijgegeven.

Vorig jaar liet het bedrijf al weten dat de sequel nog in de vroege fase van ontwikkeling was, maar het lijkt dus de goede kant op te gaan met de game. De trailer duurt een kwartier en focust zich op de combat in de game.

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Black Myth: Zhong Kui bevindt zich nog wel in de vroege fase van ontwikkeling en is dus nog niet voorzien van een releasedatum