Black Myth Wukong teaser lijkt op DLC aankondiging te hinten

Game Science, de Chinese ontwikkelaar achter Black Myth: Wukong lijkt een aankondiging van DLC voor Black Myth: Wukong te teasen. Op X heeft men laten weten van de partij te zijn tijdens Gamescom Opening Night Live.

Gamescom Opening Night Live vindt aanstaande dinsdag plaats om 20:00 (Benelux tijd) en zal tot 22:00 duren en vol met aankondigingen en trailers van nieuwe games zitten. Zo weten we dat Ninja Gaiden 4, Call of Duty Black Ops 7, Resident Evil Requiem en het vervolg op Lords of the Fallen van de partij zijn.

Ook Black Myth: Wukong ontwikkelaar Game Science zal tijdens de show aanwezig zijn en lijkt dus DLC voor de game aan te gaan kondigen.