Call of Duty Black Ops op 14 november, maar niet voor Switch 2?!

Een bekende en betrouwbare insider heeft vernomen dat Call of Duty Black Ops 7 op 14 november moet verschijnen en helaas niet naar de Nintendo Switch 2 zal komen.

Dit meldt Billbil-kun van het Franse Dealabs te hebben gehoord van zijn bronnen. Het zou opmerkelijk zijn als de nieuwe Call of Duty niet naar de Switch 2 zal komen, aangezien Microsoft tijdens de rechtszaak met de FTC liet weten dat Call of Duty “in ieder geval de komende 10 jaar” naar de consoles van Nintendo zal komen.

Hoewel Call of Duty al jaren niet meer op Nintendo’s platformen verschijnt, hadden fans verwacht dat de nieuwe Call of Duty wel naar de Nintendo Switch 2 zou komen. De games van Activision verschenen nooit op de orginele Switch, maar dat had te maken met de minder krachtige hardware van de console. Helaas brengt de Nintendo Switch 2 daar geen verandering in.

Er gaan de laatste dagen wel meer geruchten over Call of Duty Black Ops 7 over het internet. Zo zou Treyarch de multiplayer en singleplayer op een unieke manier worden samengevoegd. Dit zou Treyarch doen door de laatste missie van de singleplayer om te toveren in een 32 spelers tellende extraction based ervaring