Call of Duty Black Ops 7 wil singleplayer en multiplayer op unieke manier samenvoegen

Treyarch heeft bijzondere plannen voor Call of Duty Black Ops 7. De ontwikkelaar wil de singleplayer en multiplayer op een unieke manier gaan samenvoegen.

Althans dat claimen bronnen van Insider Gaming, die melden dat de laatste missie uit de game zal veranderen in een multiplayer-ervaring voor 32 spelers die de vorm zou kunnen aannemen van een “extraction based” ervaring.

Hiervoor zouden ze het level Avalon gebruiken, dat eigenlijk bedoeld was als nieuwe level voor Call of Duty Warzone. Echter zouden ze daar vanaf hebben gezien en nu dus voor Call of Duty Black Ops 7 gebruiken.

Insider meldt het volgende over de laatste missie uit de nieuwste Call of Duty:

“Er werd gezegd dat de missie ‘hardcore’ zou zijn en vergelijkbaar met andere extractieschietspellen op de markt; als je wordt gedood en je team wordt weggevaagd, verlies je alle voortgang van je personage.”

Volgens de site is dit een nieuwe poging van Activision om de progressiesystemen door te voeren naar de singleplayer. Hierdoor kunnen spelers hun levels levelen in zowel de singleplayer, multiplayer als in de Zombie modus.

Vooralsnog heeft Activision nergens op gereageerd, dus neem het vooralsnog met een korrel zout. Aanstaande dinsdag zal Call of Duty Black Ops 7 worden getoond tijdens de Gamescom Opening Night Live.