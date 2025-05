Death Stranding goud, GTA 6 trailer ongekend populair en meer in overig nieuws week 19

Terwijl wij achter de schermen nog druk werken aan onze indrukken van de Nintendo Switch 2 games gaan we dit weekend ook vast nog genieten van het mooie weer met moederdag. Echter was er ook nog een hoop ander nieuws deze week en dat hebben we op een rijtje gezet!

Nieuws

Nintendo heeft accessoire bedrijf Genki voor de rechter gesleept, nadat het bedrijf een met een 3D printer gemaakte Switch 2 liet zien tijdens de CES in januari. Volgens Nintendo valt het handelen van het bedrijf onder misleidende advertenties, en daarnaast zorgt het tonen ervan voor “oneerlijke concurrentie” en het schenden van handelsmerken.

A Note from the Genki Team You may have seen that Nintendo recently filed a lawsuit against us. We’re taking it seriously and working with legal counsel to respond thoughtfully. What we can say is this: Genki has always been an independent company focused on building innovative… — GENKI (@GenkiThings) May 4, 2025

Ook Activision is van plan een bedrijf aan te klagen. De uitgever is klaar met de Cronus Zen en wil dat het bedrijf stopt met het maken van de hardware. Hiermee krijgen spelers van games als Call of Duty die het gebruiken namelijk een oneerlijk voordeel. Zo kunnen ze de recoil en aim assist aanpassen en zelfs semi-automatische wapens aanpassen zodat ze volledig automatisch worden.

Death Stranding 2 hield met de releasedatum rekening met de komst van GTA 6. Ontwikkelaar Hideo Kojima zou Death Stranding 2 het liefst in september uitbrengen, maar dat werd uiteindelijk juni omdat de game van Rockstar mogelijk in november zou komen. Dat is uiteindelijk mei 2026 geworden.

Hideo Kojima says when publishers decide the release date for games like Death Stranding 2 they try avoid big sellers like Grand Theft Auto VI! via @koji10_tbs “For example some are saying GTA may or may not release in November. As soon as it would be announced for November,… pic.twitter.com/RxQfcXaXRV — Genki✨ (@Genki_JPN) May 7, 2025

Ook weten we inmiddels voor 99% zeker dat Death Stranding 2: On the Beach niet meer uitgesteld gaat worden. Kojima heeft namelijk laten weten dat de game goud is gegaan. Dat betekent dat de productie ervan is voltooid!

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH has gone gold 📀 The journey begins soon — just a little longer until June 26 👍 Pre-order the Digital Deluxe Edition for Early Access from June 24!https://t.co/xjZu6R2g9b#DeathStranding2 #PS5 pic.twitter.com/q5Xju2O7I3 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) May 9, 2025

Prince of Persia: The Last Crown blijft het goed doen in de verkopen. Inmiddels is de game al door twee miljoen gamers gespeeld. In een bericht op X lijkt Ubisoft ook te hinten naar een opvolger!

Well over 2M players by now.

You’ve revived the legend. The Prince is back, and believe us — he’s just warming up. pic.twitter.com/hsWpQUgFVz — Prince of Persia™ (@princeofpersia) April 30, 2025

De trailer van GTA 6 bestond uit cut scènes en gameplaymateriaal en Rockstar laat op X weten dat deze helemaal is opgenomen van een PlayStation 5. Zou de PlayStation 5 Pro de game ook in 60fps kunnen draaien?! Daarnaast werd de trailer in één dag tijd maar liefst 475 miljoen keer bekeken!



De release van de fysieke versie van Black Myth Wukong was zo goed dat het zelfs heeft voorkomen dat diverse bedrijven over de kop gingen. Hoewel er geen specifieke getallen werden genoemd, vernam The Gamer dat diverse retailers de ontwikkelaar hebben gebeld om hen te bedanken. Zo zie je maar dat fysieke verkopen anno 2025 nog lang niet van de baan lijken!

Ondanks dat Nintendo volgende maand met de Switch 2 komt, zal het bedrijf de huidige Switch blijven voorzien van nieuwe games. Immers kan men de ruim 152 miljoen eigenaren van de console niet zo maar in de steek laten. We weten dat games als Metroid Prime 4: Beyond, Pokémon Legends Z-A, Pokémon Champions, Tomodachi Life en Rhythm Heaven: Groove naar de huidige Switch zullen komen, maar waarschijnlijk blijft het daar niet bij.

De Gex Trilogy verschijnt op 16 juni en zal een Standard, Classic en Tail Time Edition krijgen. Laatstgenoemde kost zo’n 200 euro en bevat een 91 centimeter grote opblaasbare Gex, ruilkaarten een beeldje en meer (zie foto hieronder).



Serie/ fimnieuws

Volgens diverse website werkt Alex Garland aan de Elden Ring film. Het gerucht kwam in eerste instantie van Nexus Point News, dat het bericht al snel weer offline haalde. Echter bevestigde filmjournalist TheInSneider dat deze geruchten blijken te kloppen. Garland zou je kunnen kennen van films als Civil War, Annihilation, Ex Machina en Warfare.

Trailers

Het heeft er alle schijn van dat de volledige Final Fantasy 7 trilogie naar de Nintendo Switch 2 komt. In een Creator’s Voice video van Nintendo spreekt regisseur Naoki Hamaguchi vaak over de hele trilogie.



Remnant of the Rift heeft een releasedatum gekregen. De game staat gepland om op 29 mei te verschijnen voor de PC en Nintendo Switch.



Mocht je dit weekend niks te doen hebben en tower-defensegames interessant vinden, is Rift Riff wellicht iets voor jou. De game die gemaakt is door de Nederlandse ontwikkelaar Adriaan de Jongh is vanaf vandaag verkrijgbaar op Steam!



Geruchten

Volgens X-gebruiker TheGhostofHope zullen de LTM (Limited Time Modes) van de volgende Call of Duty (volgens de geruchten Black Ops 7) alleen speelbaar zijn voor eigenaren van een Battle Pass. Op deze manier hoopt Activision de verkoop ervan omhoog te schroeven. Wat vinden jullie van deze zet van de uitgever?