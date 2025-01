Nintendo Switch 2 en accessoires getoond op CES 2025

Tijdens de Consumer Electronics Show heeft accessoiresbedrijf Genki een replica van de Nintendo Switch 2 en diens accessoires getoond.

Nintendo heeft op dit moment de opvolger van de Nintendo Switch niet officieel uit de doeken gedaan, maar op dit moment lijken accessoiresbedrijven dit al te doen. Zo heeft Genki tijdens de CES in Las Vegas een oplaadstation voor de joy-cons getoond, maar ook een replica van de console.

Laatstgenoemde zou achter gesloten deuren zijn getoond om mensen alvast een idee te geven hoe de console eruit moet komen te zien. Op de website van het bedrijf zou zelfs al een render van de Nintendo Switch 2 staan (al kunnen wij die op dit moment niet vinden, maar heeft X-gebruiker Wario64 dat wel gedaan). Genki claimt overigens dat de nieuwe console van Nintendo in april op de markt moet gaan komen.

Genki is overigens niet het enige bedrijf dat accessoires voor de Switch 2 toont, want op Amazon is ook te zien dat Laziro een omhulsel voor de console in de maak heeft. Deze omhulsel heeft ook de U-vormige standaard waar al enige tijd over gespeculeerd wordt.

De opvolger van de Nintendo Switch moet nog voor april worden onthuld, want dat heeft de president van Nintendo vorig jaar al laten weten. Gezien het tempo dat er al veel foto’s en details van de console gelekt zijn, lijkt het ons vreemd als Nintendo hier nog lang mee gaat wachten. We houden het in ieder geval in de gaten voor jullie!

Genki now has a page up to sign up for Switch 2 accessories news along with this video https://t.co/hNrX8vclPq pic.twitter.com/uD5qwuEHLg — Wario64 (@Wario64) January 8, 2025

Switch 2 dummy units shown at CES by accessory maker Genki 👀 pic.twitter.com/xh5ccVH2Su — Genki✨ (@Genki_JPN) January 7, 2025

LAZIRO anuncia case ergonômico para o Switch 2 https://t.co/CsBZVo1ZLc — Universo Nintendo (@UnivNintendo) January 7, 2025