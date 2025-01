Call of Duty ontwikkelkosten gaan door het dak!

Een rechtszaak tegen Activision Blizzard heeft een inkijkje gegeven op de gigantische kosten die de uitgever heeft gemaakt bij de ontwikkeling van de laatste Call of Duty-games.

De cijfers die er werden onthuld, tonen aan dat de ontwikkelkosten van Call of Duty Blacks Ops 3 al 450 miljoen dollar waren en dat was niet eens de duurste. Die eer gaat naar Call of Duty Black Ops Cold War, dat maar liefst 700 miljoen dollar kostte om te maken. Op de tweede plek staat Call of Duty Modern Warfare (uit 2019) met een budget van 640 miljoen dollar.

Om even wat te verduidelijken: het gaat hier niet alleen om de kosten die zijn gemaakt om de game te maken, maar ook de postlaunch updates, live-service opties en nieuwe content. Opmerkelijk genoeg zitten de marketingkosten hier niet bij en we weten dat de uitgever daarin ook niet bepaald zuinig is.

Ondanks de gigantische kosten hoeven we niet bang te zijn dat de uitgever geld bij moet leggen. Zo was Call of Duty Black Ops Cold War een succes met 30 miljoen verkochte exemplaren, waardoor het ruim 1 miljard dollar opbracht. Bovendien is dat ook nog zonder verkopen van Battle Passes en andere microtransacties. Daarvan hoef je geen helderziende te zijn om te weten dat die ook enorm goed worden verkocht.

Het is wel opmerkelijk dat we nog geen vijf jaar geleden al bizar vonden dat games als The Last of Us Part 2 (220 miljoen dollar) en later Horizon Forbidden West (212) en Marvel’s Spider-Man 2 (300 miljoen) ongelofelijke budgets kenden. Echter blijkt dus dat Call of Duty al jaren geleden veel meer uitgaf aan de ontwikkeling van hun games. Al kunnen we over de kwaliteit ervan nog wel eeuwig discussiëren.