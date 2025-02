Review: Marvel’s Spider-Man 2 (PC) – met grootse kracht komt..

Sony is de laatste jaren hard aan het werk om haar catalogus ook naar de PC te brengen, waaronder de Spider-Man games. Na Spider-Man 1 en de standalone Miles Morales is het nu de beurt aan Marvel’s Spider-Man 2.

Niet de beste eerste indruk!

Marvel’s Spider-Man 2 voor de PC verscheen eigenlijk toch een soort van uit het niets. We wisten dat de game eraan zat te komen, maar we hoorden er niet al te veel van. Het duurde uiteindelijk zelfs tot de dag voor release voor de specs van de game werden vrijgegeven en ook kregen wij de review van de game pas diezelfde dag.

Het is vaak een teken aan de wand, aangezien Sony meestal hun review codes ruim van te voren uitbrengen en helaas bleek het ook waar te zijn. De game werd namelijk de eerste dagen geteisterd door verschillende bugs. Tijdens het spelen van de game op de eerste avond heb ik een flinke vastloper gehad en dat ging zelfs zover dat ik mijn game-laptop op de harde manier moest resetten. Het ergste was dat het er al aan zat te komen, want de game liep al de hele tijd ontzettend stroef. Het maakte overigens ook weinig uit of ik de setting omlaag deed of andere features aan of uitschakelde, want het werd wel iets beter, maar de game was eigenlijk nog niet klaar om uitgebracht te worden.

Het is zo jammer, want de game die ik in 2023 op de PlayStation 5 had gespeeld, was namelijk wel gewoon ontzettend goed. Hoewel de PC-versie een port hiervan is, gaf de release toch een bittere nasmaak aan het geheel.

Een zonnigere toekomst

Om heel eerlijk te zijn, heb ik de game hierna even een paar dagen met rust gelaten. Dat vond ik zelf jammer, want ik had nu weer een goed excuus om het avontuur van de twee Spider-Men te ervaren. Echter was dit niet de manier waarop ik dat had gehoopt.

Gelukkig kwamen er in de dagen erna wel een aantal patches die de ervaring uiteindelijk een stuk beter maakten. Het resultaat is dat de game nu soepeler draait en er geen gamebreaking bugs meer zijn. Heel af en toe lijkt de game nog wel wat kleine bugs te hebben, maar het is lang niet zo hinderlijk als de game bij release was.

Wat dat betreft heeft Nixxes al een hoop problemen opgelost, maar als ik persoonlijk de voorkeur zou moeten geven, speel ik de game nu liever op de PlayStation 5 Pro dan op de PC. Heb je die echter niet dan is de PC-versie inmiddels wel al een stuk appetijtelijker om te spelen. Het is alleen jammer dat deze game gewoon te vroeg is uitgebracht.

Een geweldig avontuur

Immers is het wel zo dat de game en het verhaal gewoon ijzersterk blijven. Het gigantische avontuur dat de twee helden wacht, is er een die zo op het witte doek zou mogen verschijnen. New York wordt niet alleen bedreigd door Kraven the Hunter, maar in de schaduw van deze oorlog lijkt een symbioot zijn opwachting te maken en niet alleen invloed te hebben op de drager, maar ook op Peter Parker.

Maar goed ik zou niet te veel willen spoilen voor degene die de game nog niet hebben gespeeld, want ik kan me heel goed herinneren hoe moeilijk het was om deze game te laten liggen en hoe vaak het toch weer nachtwerk werd. Ik durf in ieder geval wel te zeggen dat de game echt een kans verdient en daarom de game alsnog een voldoende geef. Dat komt ook gewoon doordat de review geschreven is nadat er al diverse updates en patches zijn vrijgegeven.

