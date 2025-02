Phil Spencer gaat niet meer proberen om spelers naar Xbox te laten komen

Phil Spencer heeft weer eens een uitspraak uit het verleden tegen zich. De chef van Xbox zegt nu dat het bedrijf niet meer gaat proberen om fans van Nintendo en Sony over te halen om naar Xbox te komen. Wel gaat Xbox naar hun toekomen.

De third party strategie die Microsoft nu aan het implementeren is, zorgt voor veel gefronste ogen bij de Xbox-fans. In 2023 sprak Phil nog over hoe Xbox games indirect ervoor konden zorgen dat bepaalde games niet naar hun console zouden komen. Dit doordat Nintendo en Sony 30 procent van de inkomsten innen, aangezien de games op hun platformen verschijnen.

Nu er steeds meer games naar de PlayStation 5 (en later de Nintendo Switch 2) komen, werd hem tijdens gevraagd hoe het bedrijf zich nu richt op de 70 procent (inclusief belastingen) bij de verkoop van games op andere consoles (PlayStation 5).

“Het is misschien niet wat ik tijdens de rechtszaak zou hebben gezegd, maar ja, natuurlijk wil ik geld verdienen aan de games die we verkopen. We verdienen meer door gameverkoop op ons eigen platform – dat is de reden dat het belangrijk blijft om in ons eigen platform te blijven investeren. Maar er zijn spelers – of hun bibliotheek nou op PlayStation of Nintendo is, en of ze die controllers nou fijner vinden, ze vinden het gewoon fijn dat de games daar beschikbaar zijn – en ik wil niet zeggen dat we daar geen zaken kunnen doen, dat we daar met onze franchises geen fans kunnen creëren.”

“Ik probeer ze niet meer allemaal naar Xbox te krijgen. We zijn allemaal zo geïnvesteerd in waar onze games te vinden zijn, dus laten we gewoon meer mensen de mogelijkheid geven om te spelen. En ja, de zeventig procent aan opbrengsten die we op andere platforms verdienen is handig, omdat we er geweldige gameportfolio’s mee kunnen bouwen, net zoals we op de Developer Direct toonden en hopelijk ook gedurende de rest van het jaar.”

Ook werd er gevraagd waarom er bij de laatste Developer Direct meteen PlayStation-logo’s werden getoond, waar normaliter de bedrijven (ook Sony en Nintendo) alleen hun eigen platform(en) toonde. Daarop zegt hij “transparant” te willen zijn. Gamers zouden meteen moeten zien op welke platformen de games verschijnen, ook al is dat op Steam, de Nintendo eShop of de PlayStation Store.

Phil Spencer is zich er van bewust dat de concurrent dit anders aanpakt, maar is van mening dat de games “centraal moeten staan”. Hij is van mening dat hun games een “groei kunnen maken”, doordat ze op meer platformen beschikbaar zijn.

Vorig jaar schudde de industrie al enigszins op toen er naar buiten kwam dat Microsoft mogelijk een third party ontwikkelaar zou worden. Toen meldde Spencer dat het nog om “slechts vier games” ging, maar inmiddels is het wel duidelijk dat het om veel meer dan dat gaat. Zo komen Indiana Jones and the Great Circle, The Outer Worlds 2, Forza Horizon 5 en Doom: The Dark Ages naar de PlayStation 5 en heeft het bedrijf al bevestigd games naar de Nintendo Switch 2 te zullen brengen.