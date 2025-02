Rainbow Six Siege krijgt een evolutie genaamd Siege X

Ubisoft komt niet met een vervolg op Rainbow Six Siege, maar een evolutie die Siege X heet. Tijdens de Six Invitational werd dit aangekondigd.

Op het moment van schrijven is er nog niet veel bekend over Rainbow Six Siege X, behalve dat het absoluut geen vervolg is op Siege. Het bedrijf noemt het een evolutie van de huidige game. Op 13 maart zullen we meer horen over Siege X, want dan zal er een showcase worden gehouden waarin meer informatie over de game zal volgen.

Tijdens de Six Invitational meldde de uitgever het volgende over de game:

“We verstevigen en breiden de fundering van Siege uit om er voor te zorgen dat het spel het toppunt van de tactische PvP first-person shooters blijft.”

In een persbericht meldt Ubisoft dat spelers verbeterde graphics en audio kunnen verwachten, net als diepere tactische gameplay en nieuwe manieren om de game te beleven.