Ratchet & Clank: Rift Apart bevat geheime minigame – pas nu ontdekt, vier jaar na release

Vier jaar na de release van Ratchet & Clank: Rift Apart heeft Insomniac Games een verrassende onthulling gedaan die fans van de serie zeker zal aanspreken. Tijdens een speciale aflevering van Insomniac Live op Twitch (de wekelijkse livestream van de studio) onthulde senior designer Grant Parker een nog nooit eerder ontdekte easter egg: een geheime prototype-minigame die in het spel verstopt zit.



De easter egg kwam boven water ter ere van het vierjarig jubileum van de game. Terwijl het team herinneringen ophaalde aan de ontwikkeling van Rift Apart, besloot Parker te laten zien hoe spelers toegang kunnen krijgen tot de verborgen minigame – iets wat zelfs de meest toegewijde fans in al die jaren niet gevonden hadden.

Het is duidelijk dat het om een vroege gameplay-prototype gaat dat nog ergens in de bestanden van het spel verstopt zat. De minigame is waarschijnlijk een experimentele mechanic of concept dat het uiteindelijke spel niet heeft gehaald, maar bewaard is gebleven als leuke knipoog voor wie goed zoekt.

Dat dit geheim vier jaar lang onopgemerkt is gebleven, spreekt boekdelen over de diepgang en aandacht voor detail waarmee Insomniac zijn games maakt. Fans die nieuwsgierig zijn geworden, kunnen terecht op het officiële X-account van Insomniac Games of de recente aflevering van Insomniac Live terugkijken voor meer details.

Wie weet wat voor geheimen er nog meer schuilgaan in de dimensies van Rift Apart? Eén ding is zeker: Insomniac weet hoe je een verjaardag viert.