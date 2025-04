Diablo 3, South of Midnight en meer naar Xbox Game Pass deze maand

Microsoft heeft laten weten welke games er begin april allemaal naar Xbox Game Pass zullen komen en uiteraard zit South of Midnight erbij!

Via Xbox Wire laat het bedrijf weten dat vanaf vandaag Borderlands 3 Ultimate Edition verkrijgbaar is Game Pass Ultimate, Standard en Game Pass voor pc (voor console, pc en cloud). Daarnaast zijn Still Wakes the Deep (Xbox Series), All You Need is Help (console) en Wargroove 2 (console) ook aan Game Pass Standard toegevoegd.

Op 8 april volgt dan ook de release van South of Midnight van We Happy Few ontwikkelaar Compulsion Games. Deze game is alleen verkrijgbaar voor Xbox Game Pass voor PC en Ultimate (PC, Xbox Series S/X en cloud). Op diezelfde dag komt ook Diablo 3: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition (voor console en pc) beschikbaar voor Game Pass Ultimate, Standard en Game Pass voor pc.

Een dag later volgt Commandos: Origins voor Game Pass Ultimate en Game Pass voor pc (voor Xbox Series, pc en cloud) en op 10 april Blue Prince (Xbox Series, pc en cloud) voor Ultimate en Game Pass voor pc. De laatste van deze serie is Hunt Showdown 1896 (pc) dat op 15 april via Xbox Game Pass voor PC en Ultimate zal verschijnen.

Ook zullen er op die dag een aantal games de service verlaten, namelijk:

De volgende games verdwijnen op 15 april van Game Pass: