Doom the Dark Ages, Revenge of the Savage Planet en meer naar Xbox Game Pass deze maand

Microsoft heeft laten weten welke games er in het eerste gedeelte van mei naar Xbox Game Pass zullen komen. De grote game is natuurlijk Doom the Dark Ages, maar er is nog veel meer om naar uit te kijken.

Het gaat om de volgende games:

Nu beschikbaar: Dredge (Cloud, PC Xbox Series) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard)

7 mei: Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard)

7 mei: Dungeons of Hinterberg (Console) (Game Pass Standard)

7 mei: Flinktlock: The Siege of Dawn (Xbox Series) (Game Pass Standard)

7 mei: Metal Slug Tactics (Console) (Game Pass Standard)

8 mei: Revenge of the Savage Planet (Cloud, PC, Xbox Series) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

8 mei: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard)

13 mei: Warhammer: Vermintide II (Cloud, Console) (Game Pass Ultimate, Game Pass Standard)

15 mei: DOOM The Dark Ages (Cloud, PC, Xbox Series) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

16 mei: Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

20 mei: Firefightiung Simnulator: The Squad (Cloud, Console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard)

20 mei: Police Simulator: Patrol Officers (Cloud, Console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard)

Daarnaast zullen ook enkele games de service op 15 mei verlaten, namelijk:

Brothers: A Tale of Two Sons (Cloud, Console, PC)

Chants of Sennaar (Cloud, Console, PC)

Dune: Spice Wars (Game Preview) (Cloud, Console, PC)

Hauntii (Cloud, Console, PC)

The Big Con (Cloud, Console, PC)