Nieuwe Battlefield zal in de zomer worden onthuld

EA heeft tijdens de presentatie van haar kwartaalcijfers laten weten wanneer we de onthulling van de nieuwe Battlefield kunnen verwachten.

EA’s CEO Andrew Wilson meldde namelijk dat de onthulling in de zomer zal plaatsvinden, maar noemde nog geen specifieke datum ervoor. Echter herhaalde hij nog maar eens dat de game in het huidige fiscale jaar zal verschijnen, wat betekent voor 1 april 2026. Volgens Wilson wordt de nieuwe Battlefield “een doorslaggevende stap in het leveren van next generation blockbusterentertainment”.

Vorig jaar werden er al in september details en concept art van de game onthuld. De game speelt zich in de moderne tijd af en haalt zijn inspiratie uit games als Battlefield 3 en 4. Daarnaast wordt het specialisatiesysteem uit de game gehaald en keren de classes weer terug. Ook zullen alle potjes weer 64 spelers kennen, in tegenstelling tot de 128 spelers per potje die in Battlefield 2042 werden geïntroduceerd. Daarnaast is er ook weer een singleplayer van de partij.

Begin dit jaar kondigde EA aan dat Ripple Effect, Criterion en EA Motive aan de game werken en dat de community betrokken wordt middels Battlefield Labs. Daarvan zijn de laatste tijd al veel beelden gelekt en eerlijk gezegd zijn we er niet minder hypet over geworden.

Overigens laat DICE op social media weten dat er in de komende weken het aantal spelers dat aan Battlefield Labs meedoet omhoog geschroefd zal worden.