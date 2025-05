Shuhei Yoshida noemt prijsstijgingen voor games onvermijdelijk

Voormalig PlayStation-topman Shuhei Yoshida is van mening dat de game-industrie niks anders kon dan de prijzen omhoog te gooien. Echter zijn er ook andere oplossingen.

Nintendo kondigde vorige maand aan dat Mario Kart World 90 euro moet kosten en ook Xbox kondigde aan dat de prijzen omhoog gaan.

In een gesprek met PlayStation Inside geeft Yoshida te kennen dat hij vroeg of laat wel prijsstijgingen had verwacht. Echter verraste Nintendo hem door als eerste aan te kondigen dat games duurder worden.

“We leven in tijden van groot contrast, waarbij inflatie echt bestaat en significant is. Mensen verwachten tegelijkertijd games die ambitieuzer dan ooit zijn, en daardoor duur zijn om te ontwikkelen.”

Het probleem blijft volgens Yoshida de ontwikkelkosten, die flink zijn gestegen doordat games steeds realistischer worden en dus complexer om te maken. Een oplossing zou het maken van remasters en remakes kunnen zijn, aangezien die ook voor een relatief goedkope prijs worden verkocht. Daarnaast zouden live-servicegames en abonnementen de kosten voor de ontwikkeling van AAA-games kunnen dekken.

“Hoe dan ook moet er een balans gevonden worden tussen productiekosten en gameprijzen. Grand Theft Auto 6 gaat een interessante kwestie worden, maar kijk bijvoorbeeld eens naar Clair Obscur: Expedition 33. Die game ziet er visueel fenomenaal uit, ook al bestaat het ontwikkelteam maar uit zo’n dertig mensen. Dit is een van de toekomstige oplossingen. Je kunt geweldige games maken met kleinere teams en budgetten, zonder dat je in hoeft te leveren op de kwaliteit.”

Tot slot noemt Yoshida ook het gebruik van AI (kunstmatige intelligentie) als een mogelijke oplossing. Het zou echter niet als oplossing moeten worden gebruikt, maar als gereedschap om de productiekosten te drukken.

“AI wordt een erg belangrijke gereedschap als ontwikkelaars leren hoe ze de positieve aspecten ervan kunnen inzetten. Dit zien we vandaag de dag al. Het kan een simpele voortzetting worden van wat we altijd al hebben gezien binnen gameontwikkeling, want AI wordt al ingezet sinds games bestaan. Ontwikkelaars moeten deze nieuwe, generatieve gereedschappen de meester zien te maken. Het is een kwestie van tijd, zolang we menselijke artiesten in het hart van het project behouden.”