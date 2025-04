Clair Obscur: Expedition 33, Call of Duty Modern Warfare 2 en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten welke games er in de tweede helft van april/ begin mei naar Xbox Game Pass zullen komen. Daarbij bevestigt het bedrijf nogmaals dat GTA V vanaf vandaag weer verkrijgbaar is.

De sandbox actiegame van Rockstar (PC, console en Cloud) is verkrijgbaar via Xbox Game Pass voor PC, Ultimate en Standard-abonnees. Morgen volgt de first person actiegame Neon White (console) via het standaard-abonnee en dat is gelijktijdig met SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (PC, console en Cloud) voor alle abonnementen van Xbox Game Pass.

Op 17 april kun je aan de slag als schoonmaker van plaats delicten in Crime Scene Cleaner (PC, console en cloud) via Xbox Game Pass Ultimate en PC. Datzelfde geldt ook voor Tempopo (PC, console en cloud).

Clair Obscur: Expedition 33 (PC, console en cloud) is de eerste grote game van Sandfall Interactive en zal vanaf dag één (24 april) verkrijgbaar zijn op de service van Microsoft. Je zult echter wel een ultimate of PC-abonnement in huis moeten hebben.

Op 29 april volgt de actie-RPG Towerborne (PC, console en cloud) te spelen via Xbox Game Pass. Het gaat overigens om de Xbox Preview versie van de game en daarvoor moet je ook een PC of Ultimate-abonnement hebben.

Far Cry 4 (PC, console en cloud) volgt een dag later voor alle abonnees en daarin kunnen spelers het fictieve Kyrat verkennen en het opnemen tegen de dictator Pagan Min. Deze game is weer voor alle abonnees te spelen.

Een dag later (1 mei) volgt nog een game van Ubisoft, namelijk Anno 1800(PC, console en cloud). De RTS zal voor alle abonnees toegankelijk zijn. Op diezelfde dag verschijnt ook Call of Duty Modern Warfare 2 (2022) voor Xbox Game Pass PC en ultimate abonnees op de PC, console en cloud.

Tot slot zal op 6 mei de game Dredge verschijnen voor alle abonnees en dat is game waarin je kunt vissen en je eigen toko kunt runnen. De game zal ook verkrijgbaar zijn voor alle abonnees.

Op 30 april zullen overigens de volgende games de service verlaten:

Have a Nice Death (PC, console en cloud)

(PC, console en cloud) Kona II Brume (PC, console en cloud)

(PC, console en cloud) Sniper Elite 5 (PC, console en cloud)

(PC, console en cloud) The Last Case of Benedict Fox (PC, console en cloud)

(PC, console en cloud) Thirsty Suitors (PC, console en cloud)

(PC, console en cloud) The Rewinder (PC, console en cloud)

Voor meer info raden we je de officiële website van Xbox aan.