Shuhei Yoshida uit kritiek op Nintendo Switch 2

Voormalig PlayStation-topman Shuhei Yoshida is een beetje teleurgesteld in Nintendo. Hij vindt zelfs dat het bedrijf hun identiteit verliest door de Switch 2.

In een interview met Easy Allies is Yoshida gevraagd naar de onthulling van de Nintendo Switch 2.

“Wat mij betreft was het een gemengde boodschap. Nintendo is zijn identiteit aan het verliezen. Voor mij staan ze voor het creëren van een nieuwe ervaring. Ze ontwerpen hun hardware en games samen om ongelooflijke nieuwe ervaringen te creëren. Maar de Switch 2 is een betere Switch, zoals we allemaal hadden verwacht. Het heeft een groter scherm, een krachtigere processor, een hogere resolutie, 4K en 120 fps. De stream begon zelfs met een hardwarepersoon, net zoals bij andere platforms gebeurt. Het is een betere Switch, dus het idee achter de Switch 2 is dat ze ‘dingen beter hebben gemaakt’. Dat is echter iets wat andere bedrijven al de hele tijd doen.”

Overigens is hij niet alleen negatief over de nieuwe console van Nintendo. Zo ziet hij het positief in dat de console (voor Nintendo begrippen) veel krachtiger is en daardoor bepaalde third party ontwikkelaars hun games (alsnog) naar een Nintendo platform brengen. Zo komen games als Elden Ring en Cyberpunk 2077 naar de Switch 2 en dat is natuurlijk alleen maar mooi voor gamers die maar op één platform spelen. Daarentegen is het minder aantrekkelijk voor degene die meerdere platformen in huis heeft en mogelijk deze games al hebben gespeeld.

De Nintendo Switch 2 verschijnt op 5 juni voor €469,99. Twee weken geleden werd de console onthuld, net als games als Mario Kart World, Donkey Kong Bananza en veel meer!