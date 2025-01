Switch 2 logo zou er volgens insider als volgt uit moeten zien

Nintendo moet echt op gaan schieten met het onthullen van de Nintendo Switch 2, want anders heeft het bedrijf straks helemaal geen verrassingen meer!

Insider Necro Felipe heeft namelijk het logo van de Switch 2 gezien en heeft deze opnieuw gemaakt om op social media te kunnen zetten. Felipe zou naar eigen zeggen de console al hebben gezien en het logo zou er als volgt uit zien.

Bom dia e posso dizer que, pela primeira vez obtive acesso à logo do Nintendo Switch 2 graças a uma foto do console que uma fonte confiável me enviou Com base no que vi e respeitando as medidas, recriei e ela será EXATAMENTE assim: pic.twitter.com/ON4Yu7FLe0 — ‘Necro’ Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 8, 2025

Vorig jaar claimde een andere insider al dat het logo van de nieuwe console van Nintendo zou bestaan uit het Switch-logo met daarnaast een grote 2. Wat dat betreft komt de afbeelding van Felipe aardig overeen met die geruchten.

Wat betreft geruchten kunnen we nog wel even doorgaan over de Switch 2. Zo zijn er onlangs afbeeldingen van de Joy-Cons verschenen en leek daar een sensor in te zitten die mogelijk dezelfde functionaliteit als een muis aan de console moet geven. Vandaag verschenen er foto’s van accessoires van de Switch 2, maar ook een replica van de hybride console.

Nintendo gaat de console sowieso voor april onthullen, want dat heeft men eerder al bevestigd. Volgens vele gebeurt dit nog ergens deze maand. Al wordt er ook gespeculeerd over een mogelijke onthulling in februari, als Nintendo weer samenkomt met haar investeerders en er sowieso iets over de nieuwe console naar buiten gebracht zal worden.