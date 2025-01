De grote releases van 2025: de Nintendo Switch 2

Voor we in de game releases duiken van 2025 kunnen we natuurlijk niet de komst van de Nintendo Switch 2 aan ons voorbij laten gaan. Is een evolutie van de huidige Switch genoeg om gamers weer jaren zoet te houden?

Hoewel er een heleboel geschreven is over de Nintendo Switch 2 (de vermoedelijke naam van de opvolger van de huidige Switch), kunnen we helaas stellen dat het meeste speculatie is. Het enige wat we echt zeker weten, is dat de console backwards compatible zal worden en dus de games van de huidige Switch kan spelen. De rest van dit artikel kan vooralsnog met een korrel zout genomen worden, maar wie houdt er nou niet van om lekker te roddelen?!

Een groter scherm en veel gespeculeer

Er zijn de laatste maanden al concepten van de Nintendo Switch gelekt en zelfs van een mogelijke draagtas ervoor. Dankzij het bedrijf Dbrand (maker van draagtassen voor diverse apparatuur) weten we misschien zelfs wel hoe de console eruit komt te zien.

De console zal vermoedelijk een LCD-scherm hebben dat zo’n 8 inch groot is. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de 6,2 inch van de originele Switch en een iets kleinere upgrade als je het vergelijkt met de 7,2 inch van de OLED-versie. Hoewel de (concept van de) nieuwe hybride console van Nintendo die de fabrikant toonde bijna hetzelfde lijkt te zijn als de huidige, valt wel een knop op, namelijk de C-knop.

Deze is niet hetzelfde als de C-knop van de Gamecube tijdperk, daar hebben we bovendien gewoon een tweede joystick voor gekregen, maar lijkt eerder op een capture knop. Al heeft de huidige Switch die al, maar zit die links boven het scherm. Er wordt nu druk gespeculeerd dat het mogelijk een connect-knop is, die er uiteindelijk voor moet zorgen dat je het scherm van de Switch kunt gebruiken als tweede scherm.

Dit is iets wat Nintendo eerder al deed met de voorganger van de Switch (de Wii U). Persoonlijk vind ik dat hier destijds zo veel potentie in zat, maar helaas heeft Nintendo dit idee nooit verder uitgewerkt door de tegenvallende verkopen van die console. Het was bijvoorbeeld erg makkelijk in FIFA om snel even wat spelers te kunnen wisselen, zonder dat je daarvoor het spel hoefde te onderbreken.



Nieuwe joy-cons en dock

De grootste teleurstelling van de eerste Switch moeten toch haast wel de eerste generatie joy-con controllers zijn geweest. Wie heeft er nou niet een paar in huis die enorm last van stickdrift hebben?

Hoewel de laatste versies van de controllers er minder of nagenoeg geen last meer van hebben, wil Nintendo dit probleem helemaal tackelen door de joy-cons magnetisch te laten verbinden met de handheld. Hierdoor hoef je de controllers niet meer eerst door een gleuf te halen en dit zou ook moeten zorgen dat stickdrift in de controllers (nagenoeg) niet meer voorkomt.

De andere verandering zit in de nieuwe dock van de console. Nogmaals weten we alleen via de bekende geruchtenmolen wat de mogelijke rekenkracht van de nieuwe Switch wordt. Er wordt namelijk gesproken en geschreven over een scherm van 1080p, maar dit zal in docked modus naar 4K worden geüpscaled. De console zou volgens geruchten ongeveer net zo krachtig zijn als de PlayStation 4 Pro en Xbox Series S.

Dat klinkt misschien niet als een hele krachtige console en ja Nintendo loopt alsnog een hele generatie achter, maar de sprong die het maakt is toch significant te noemen. Immers was de stap van PlayStation 3 naar PlayStation 4 groter dan van 4 naar 5. Denk daarnaast nog aan het feit dat het gaat om een hybride console (dus half handheld) en je hebt misschien wel een idee van hoe vet de games op de nieuwste console van Nintendo eruit kunnen zien. Ik hoop ook zeer dat we niet meer van die games krijgen waar je soms een minuut lang naar een laadscherm staat te kijken (The Outer Worlds).

Games?

Hoewel er veel gespeculeerd wordt over de hardware van de Nintendo Switch 2 is het nog best stil rondom mogelijke games. Het lijkt een no-brainer dat Metroid Prime 4: Beyond een van de launchgames voor de console wordt, maar daarna is het relatief stil. Wel wordt er gesproken over een game met de “nummer 9” en waar vele logischerwijs denken aan Mario Kart 9, zou het in deze ook kunnen gaan om de remake van Final Fantasy 9.

Naast een Mario kart wordt er in de wandelgangen ook geroddeld over een nieuwe 3D Mario en dat klinkt ook aannemelijk. Immers is het alweer 7 jaar geleden dat Super Mario Odyssey verscheen en is het toch al een tijdje stil rondom ’s werelds bekendste loodgieter.

Het lijkt er wel op dat de console meer ondersteuning gaat krijgen van third party ontwikkelaars. Immers negeerde een groot deel van de uitgevers de Nintendo Switch, totdat ze in de gaten kregen hoe groot succes deze werd. Het blijft natuurlijk de vraag in hoe verre ontwikkelaars resources gaan uitbesteden aan een minder krachtige console, helemaal als over een paar jaar de nieuwe Xbox en PlayStation op de markt komen. Het succes van de Switch 2 en de verkopen van de third party games zullen daar in de toekomst een antwoord op moeten geven.

Releasedata en onthulling?

Tot slot hebben we nog twee belangrijke punten voor de Switch 2 op de agenda staan, namelijk de releasedatum en wanneer we de onthulling verwachten. Er wordt de laatste maanden gesproken over een onthulling in januari en volgens een Seibo-gebruiker (die ook de gehele inhoud van de Nintendo Direct uit juni wist te lekken) zou dit mogelijk op 8 januari gaan gebeuren. Deze datum voelt wat vreemd, aangezien Nintendo komende maand Donkey Kong Country Return HD uitbrengt en daardoor deze release misschien kan overschaduwen door met de nieuwe console op de proppen te komen. Het zou ook zo maar kunnen dat Nintendo op 8 januari bekend gaat maken wanneer de onthulling van de Switch 2 plaats gaat vinden.

Ook qua releasedatum van de console wordt er eigenlijk alleen nog maar gespeculeerd. Zo werd een aantal maanden geleden heel vaak maart/ april ( maar ook zelfs mei/ juni) genoemd. Nintendo zou de console kunnen gebruiken om dit fiscale jaar nog een boost te geven en daardoor ervoor kiezen om de console nog voor 1 april te laten verschijnen, maar als dit fiscaal jaar aan hun eisen voldoet (wat sterk lijkt aangezien ze de verwachten verkopen van de Switch omlaag heeft gezet) zou de console pas vanaf 1 april verschijnen.

Nu zeggen meerdere insiders, waaronder Nate the Hate dat Nintendo mikt op een release van mei/ juni. Immers verschijnt in maart nog Xenoblade Chronicles en mocht de Switch 2 met Metroid Prime 4: Beyond verschijnen, zou het niet heel logisch zijn als dat in (nagenoeg) dezelfde maand zal uitkomen.