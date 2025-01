PlayStation CEO Hermen Hulst niet onwillig over terugkeer bekende franchises

PlayStation co-CEO Hermun Hulst heeft laten weten dat het bedrijf overweegt om klassieke game-franchises terug te brengen.

In een gesprek met het Japanse Famitsu geeft Hulst te kennen dat de toekomst van PlayStation draait om het brengen van diverse games van zowel interne als externe ontwikkelaars.

Als voorbeeld van hoe het bedrijf hun community wil laten groeien, noemt de CEO de game Astro Bot:

“Astro Bot laat zien wat we kunnen bereiken met innovatie en kwaliteit. Met een Metacritic-score van 94 is het duidelijk dat een breed publiek, inclusief jongere spelers en gezinnen, enorm genieten van deze game. Dit succes draagt aanzienlijk bij aan de groei van onze community.”



Die game was als het ware het startschot voor het dertig jarige bestaan van PlayStation, want immers kwamen veel franchises van zowel Sony als third party ontwikkelaars voorbij. Daarover werd aan Hulst dan ook vragen gesteld, gezien de vraag naar terugkerende franchises. Daarop geeft hij dan ook te kennen dat het bedrijf voortdurend blijft kijken hoe ze deze games kunnen terugbrengen, maar ook nieuwe franchises willen blijven maken.

Op dit moment heeft Sony vooral een aantal vervolgen op de nabije planning staan, zoals Ghost of Yotei en Death Stranding 2: On the Beach. We zijn benieuwd wat Sony nog meer voor ons in petto heeft, want er wordt de laatste jaren vooral gespeculeerd.