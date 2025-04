The Division 2 uitbreiding Battle for Brooklyn DLC komt op 27 mei

Ubisoft heeft vandaag tijdens The Division 2 showcase de Battle for Brooklyn DLC voorzien van een releasedatum, maar ook gameplay en details van het verhaal.

In Battle for Brooklyn bezoeken spelers voor het eerst het post-pandemische New York tijdens de herfst en verkennen ze de iconische Brooklyn-wijken Brooklyn Heights en Dumbo. Brooklyn is relatief vredig geweest met burgers die samenwerkten en floreerden terwijl vijandige facties Manhattan teisterden. De Cleaners en Rikers zijn nu echter de rivier overgestoken en bedreigen de fragiele rust van de nederzetting Brooklyn met de Purple Flame.

Terwijl spelers de lineaire campagne van Battle for Brooklyn doorlopen, alleen of in coöp, moeten ze erachter zien te komen hoe de Cleaners de Purple Flame in massa produceren om burgers te redden van deze verdachte aanval.

Battle for Brooklyn bevat vrij te spelen vaardigheden, waaronder de terugkeer van Smart Cover uit The Division 1, waarmee spelers dekking kunnen versterken, offensieve en defensieve buffs kunnen krijgen en de pulseweerstand van bondgenoten kunnen verbeteren. Het Catalyst Exotic Mask, verkrijgbaar als DLC-exclusive, is handig in gevechten tegen de Cleaners, dankzij de bonussen voor het delen en ontvangen van schade door statuseffecten.

Het Division-team onthulde ook de drie hoofddoelen voor Year 7: het onboardingproces voor nieuwe agenten verbeteren, meer diepte toevoegen aan de endgame en de seizoenen als hoeksteen van de The Division 2-ervaring versterken. Spelers kunnen nieuwe evenementen en aangepaste modifiers, uitrusting en gameplay verwachten die de verhalende elementen van de seizoenen beter weerspiegelen.

Vanaf 24 april kunnen spelers die The Division 2 bezitten Battle for Brooklyn op hun verlanglijstje zetten. De DLC zelf zal vanaf 27 mei speelbaar zijn.

De DLC is ook verkrijgbaar bij aankoop van The Division 2 Gold- of The Division 2 Ultimate edities. Beide edities bevatten de standaardgame, de Warlords of New York-uitbreiding, 50 stashspace-slots en een level 40-boost, zodat spelers meteen bij de lancering in de Battle for Brooklyn-campagne kunnen duiken. De Ultimate-editie bevat bovendien 1000 Bonus Premium Credits en de Year 1 Pass, waarmee je endgame-specialisaties, exclusieve missies en meer kunt vrijspelen.