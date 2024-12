De laatste “echte” werkweek voor ons zit er helaas weer op. Volgende week zal er geen samenvatting zijn in verband met de feestdagen. Wel kijken we terug naar de games die ons afgelopen jaar bezig hebben gehouden. Voor we dat doen nog eerst de overige nieuwtjes van week 51!

Nieuws

Meerdere medewerkers van PlatinumGames lijken de ontwikkelaar te hebben verlaten. Zo merkten enkele Reddit-gebruikers op dat diverse medewerkers van de Bayonetta-ontwikkelaar alle links er naar op hun social media hebben verwijderd. Het gaat om namen als Kenji Saito (Metal Gear Rising), Takahisa Taura (Astral Chain, NieR: Automata), Masaki Yamanaka (The Wonderful 101) en Abebe Tinari, de regisseur van Bayonetta Origins. Laatstgenoemde zou Japan zelfs hebben verruild voor Helsinki. Volgens Hideki Kamiya zou het te maken kunnen hebben met creatieve verschillen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Naughty Dog legt de lat hoog voor zichzelf bij Intergalactic: The Heretic Prophet. Volgens Neil Druckmann heeft het team alle lessen die men heeft geleerd bij hun vorige games (Jak and Daxter, Uncharted en The Last of Us) gebruikt om de sci-fi actie-avonturengame de diepste gameplay te kunnen bieden. Daarnaast belooft de medeoprichter van het bedrijf dat Intergalactic een emotionele personage gedreven verhaal van epische proporties zal krijgen. Klinkt in ieder geval veelbelovend.

Fortnite wordt steeds meer voorzien van nieuwe modi. Zo is er een speciale Spongebob Squarepants sectie, waarin vier verschillende games te spelen zijn, zoals Bikini Bottom Prop Hunt!

Naast de mini-games uit Bikinibroek is er sinds kort ook een Skibidi-toilet te vinden in Fortnite. Deze is afkomstig uit een geanimeerde webserie die gemaakt is door Alexey Gerasimov. De serie staat voornamelijk bekend om diens absurde humor.

Vorige week maakte Sony al bekend welke games er deze maand naar PlayStation Plus Extra en Premium komen deze maand en vandaag laat men weten welke games er in januari de service zullen verlaten. Het gaat om Resident Evil 2, Just Cause 3, Just Cause 4 (Reloaded), Legend of Mana, Secret of Mana, Life is Strange, Life is Strange: Before the Storm, Dragonball FighterZ, Hardspace: Shipbreaker en Street Fighter 30th Anniversary Collection.

Vorige week kon je al zien hoe jouw jaar er op de PlayStation en Xbox-consoles uit zag en deze week kun je dat ook zien voor de Nintendo Switch en op Steam. Kun je mooi zien welke games jouw dit jaar het meest zoet hebben gehouden!

Serie/ fimnieuws

Als het aan Idris Elba ligt, zal hij een rol vertolken in de verfilming van Cyberpunk. In een interview met Screen Rant laat de acteur weten dat zijn rol van Solomon Reed in de Phantom Liberty DLC hem prima beviel. Hij is ervan overtuigd dat als zijn rol met die van Keanu Reeves wordt gekoppeld dat garant staat voor vuurwerk.

Volgens Insider Gaming is GSC Game World met Netflix in gesprek voor een televisie serie van Stalker. Het is niet bekend hoe ver deze gesprekken zijn gevorderd, maar dit zullen we ongetwijfeld in de toekomst horen.

Hoewel Sonic the Hedgehog 3 nog niet in de bioscopen draait, heeft SEGA al laten weten dat er een vierde deel uit de reeks zal verschijnen. Variety meldt dat de film in de lente van 2027 moet verschijnen.

Trailers

Bandai Namco komen begin volgend jaar met de onthulling van the Blood of Dawnwalker. De nieuwe RPG wordt ontwikkeld door Rebel Wolves, dat in 2022 werd opgericht. De onthulling van de game vindt op 13 januari plaats, dus wordt vervolgd!

Blijkbaar hadden we niet alle trailers bij de samenvatting van de Game Awards bijgevoegd, want zo zijn we de onthulling van Stage Fright vergeten! De co-op game wordt ontwikkeld door de makers van Overcooked en werd alleen maar even kort getoond. We weten dus nog niet op welke platformen hij verschijnt en wanneer.

Daarnaast werd tijdens de show ook blijkbaar onthuld dat Fragpunk naar de PlayStation 5 komt en dat de game op 6 maart zal verschijnen!

De makers van Tales of the Borderlands en The Wolf Among Us komen met een nieuwe game genaamd Dispatch. In die game speel je als een superheld Robert Patterson (Mech-Man) die een baan moet zoeken omdat zijn mechsuit stuk is gegaan. Hij komt uiteindelijk bij een bedrijf te werken waar hij onder andere voormalig superhelden moet rehabiliteren.

Vanaf vandaag kunnen Marvel Rivals spelers aan de slag met een tijdelijke modus, die wel erg lijkt op Splatoon. In Jeff’s Winter Splash Festival moeten twee teams, bestaande uit alleen Jeff the Landshark personages, het tegen elkaar opnemen en zo snel mogelijk het level voorzien van een laagje van hun verf.

Mocht dat je niet zo interesseren, kun je ook aan de slag gaan met de demo van Fantasian Neo Dimension. Daarin kun je de eerste uren van de game spelen en alle progressie meenemen na de volledige game, als je die aanschaft natuurlijk.

Dave the Diver krijgt dit jaar nog een uitbreiding in de vorm van de “In the Jungle”-DLC. In een video krijgen we de eerste blikken op wat er in dat avontuur te wachten staat.

Gisteren verscheen de VR-game Alien: Incursion en uiteraard werd daarvan een launchtrailer vrijgegeven. In de game beleven fans behoorlijk heftige dingen! Check vooral de trailer!

Archtype Entertainment, een studio dat bestaat uit voormalig ontwikkelaars van BioWare, heeft een nieuwe video van Exodus vrijgegeven. In de game heeft de mensheid de verwaarloosde aarde verlaten om aan een nieuw bestaan in het gewelddadige universum te beginnen. In een nieuwe video krijgen we meer van de game te zien!

Geruchten

Volgens het Arabische JustPlayIt komt LEGO Horizon Adventures naar de Xbox Series S/X. De site claimt van meerdere bronnen te hebben vernomen dat de game naar Microsoft’s console komt. Het is niet heel vreemd, aangezien deze ook al voor de Nintendo Switch verscheen.

Er is deze week veel geroddeld over de opvolger van de Nintendo Switch. Ook zijn er mogelijke concept van de console gelekt, die volgens website The Verge echt zijn.

“Dbrand’s CEO Adam Ijaz has confirmed to Insider Gaming that the actual design of the Nintendo Switch 2 is what’s in the case in the animations.” “it is the Switch 2 with our Killswitch case on it”https://t.co/ywM9UIiw6l pic.twitter.com/cuU1Zzsiw4 — Wario64 (@Wario64) December 13, 2024

Er wordt deze week veel geroddeld over een mogelijk Xbox event in januari. Ook zou er tijdens deze show de remake van The Elder Scrolls IV: Oblivion worden getoond. Althans als we insider Extas1s mogen geloven.